Kräftiges Umsatzplus und bestätigte Ziele: freenet legt zu

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,61 % bei freenet.

Ein kräftiger Umsatzanstieg und bestätigte Jahresziele geben der freenet-Aktie Auftrieb. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten um gut ein Viertel auf 2,29 Milliarden Euro, getrieben durch die Integration von Mobilezone Deutschland. Auch Deutsche Telekom, Vodafone Group und United Internet legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der freenet Aktie damit ein Gewinn von +4,10 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine negative Entwicklung von -17,47 % erlebt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von freenet?

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,41 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,14 %. Vodafone Group legt um +0,57 % zu

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weitgehend erwartungsgemäße Q3-Zahlen, aber schwächere Kundenzuwächse, Umsätze und Erträge bei waipu.tv. Diskutiert werden Dividenden von 2,00 bis 2,10 Euro und mögliche Kursimpulse durch den Aktienrückkauf über 75 Mio. Euro. Einzelne erwarten eine Dividendenrally und nennen 32 Euro als Zwölfmonatskursziel. Zudem wird der Kaufpreis für die vollständige Übernahme von eXaring als günstig bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,10 % 1 Monat +9,92 % 3 Monate +2,61 % 1 Jahr -12,43 %

Stand: 12.11.2026, 13:40 Uhr

Die Aktie von freenet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,84 %, über 10 Jahre bei -0,09 %.

Informationen zur freenet Aktie

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,90 Mrd. € wert.

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freenet Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der freenet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur freenet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.