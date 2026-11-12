Urteil im Wirecard-Prozess in Sicht - Frist für Verteidiger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Mammutprozess um den Milliardenbetrug beim 2020 kollabierten Skandalkonzern Wirecard steuern die Richter auf das Urteil zu. Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts setzte den Verteidigern des früheren Vorstandschefs Markus Braun und der zwei Mitangeklagten am 291. Prozesstag eine zweiwöchige Frist für letzte Beweisanträge. Die Beweisaufnahme endet am 26. November. Sofern es keine neuerliche Verzögerung gibt, sollen danach die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern sowie die letzten Worte des früheren Vorstandschefs Markus Braun und seiner beiden Mitangeklagten folgen.

Dafür planen die Richter sechs Verhandlungstage ein. Anschließend wäre ein Urteil vor Weihnachten möglich - das wäre kurz nach dem vierten Jahrestag der am 8. Dezember 2022 begonnenen Hauptverhandlung. "Auch das ist jetzt schon knapp, wenn wir sechs Tage für die Plädoyers brauchen", sagte Richter Födisch.