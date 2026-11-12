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    Munich Re hält Kurs auf mehr Gewinn - Aktie legt zu

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Großschäden von 646 Millionen Euro unter Erwartung
    • Quartalsgewinn sank zum Vorjahr um 13 Prozent
    • Jahresgewinnziel bleibt bei 6,6 Milliarden Euro
    ROUNDUP - Munich Re hält Kurs auf mehr Gewinn - Aktie legt zu
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zerstörungen durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Christoph Jurecka weiterhin mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro - obwohl nach den ersten neun Monaten schon fast 5,7 Milliarden zu Buche stehen.

    An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen, obwohl der Rückversicherer den Quartalsgewinn und die erhöhte Jahresprognose schon Ende Oktober bekannt gegeben hatte. Die Munich-Re-Aktie gewann zuletzt rund 2,3 Prozent auf 582,60 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Dax. Zugleich wurde das Papier rund drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Das Jahreshoch von gut 600 Euro von Anfang November ist aber immer noch ein Stück entfernt.

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    In den Monaten Juli bis September verdiente die Munich Re mit 1,7 Milliarden Euro rund 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damals hatte der Konzern von ungewöhnlich geringen Großschäden profitiert. Nicht nur die Rückversicherungssparte, sondern auch die Erstversicherungstochter Ergo warf diesmal weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte.

    Trotz des Gewinnrückgangs hatte Jurecka sein Gewinnziel für 2026 Ende Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro nach oben gesetzt. Damit würde die Munich Re eine halbe Milliarde mehr verdienen als im Vorjahr, obwohl die Preise für Rückversicherungsschutz zwischenzeitlich weiter gesunken sind. Deshalb hatte der Vorstand im Sommer sogar seine Prognose für den Versicherungsumsatz auf 62 Milliarden Euro gesenkt.

    Sein Gewinnziel für 2027 will der Vorstand am 10. Dezember veröffentlichen. Längst zeichnet sich ab, dass das Preisniveau in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter sinken wird. Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2017 waren die Preise für Rückversicherungsschutz zunächst langsam gestiegen, bevor sie 2023 kräftig in die Höhe sprangen. 2025 setzte schließlich wieder ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte, wie aus Zahlen des Maklers Guy Carpenter zur Katastrophen-Rückversicherung hervorgeht./stw/mne/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 584 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 568,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -8,93 %/+2,06 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 4 % nach der JPMorgan-Abstufung und möglichen Preisdruck bei Rückversicherungen 2027. Dem stehen das erhöhte Gewinnziel von 6,6 Mrd. Euro für 2026 und Erwartungen steigender Dividenden gegenüber. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung, Nachkäufe bei 540–542 Euro und langfristig vierstellige Kurse. Die anstehende Q3-Mitteilung und spätere Dividendenvorschläge werden als mögliche Impulsgeber thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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