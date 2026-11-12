Linnemann verteidigt Pflege-Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hat die geplanten Reformen bei der Pflege und für stabile allgemeine Beiträge verteidigt. Es gelte zu schauen, dass der Familienvater und die Familienmutter den Job nicht verlieren, weil die Arbeitskosten zu hoch sind, sagte der CDU-Politiker beim Deutschen Pflegetag in Berlin. Zugleich habe Deutschland Gott sei Dank als Errungenschaft ein solidarisches Pflegesystem, in dem es um Menschlichkeit und Würde gehe. "Deswegen sollten wir dieses Sozialsystem in der Sache auch stärken, dass es für die nächsten Generationen zukunftsfest gemacht wird."

Um die Pflegeversicherung für 2027 finanziell zu stabilisieren, hat die Koalition ein Sparpaket in den Bundestag eingebracht. Es sieht Ausgabenbremsen und Mehreinnahmen vor, um ein Minus von wohl 7,6 Milliarden Euro zu decken. Für eine größere Strukturreform soll dann eine Kommission Vorschläge machen.