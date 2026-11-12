Börsen Update Europa - 12.11. - CH 20 stark +0,51 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.833,77 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Zalando +3,51 %, Fresenius +2,51 %, Hochtief +2,22 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,87 %, Brenntag -2,55 %, Infineon Technologies -1,67 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:15) bei 31.090,75 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Aroundtown +3,26 %, freenet +1,97 %, LEG Immobilien +1,83 %
Flop-Werte: TKMS -4,63 %, HENSOLDT -3,18 %, RENK Group -2,29 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.102,51 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: PVA TePla +4,14 %, Eckert & Ziegler +3,01 %, freenet +1,97 %
Flop-Werte: Ottobock -9,58 %, OHB -6,51 %, TeamViewer -3,68 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.405,28 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,88 %, Siemens +1,80 %, Münchener Rück +1,71 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,87 %, Nokia -1,99 %, Infineon Technologies -1,67 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:55) bei 6.744,31 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,58 %, DO & CO +2,55 %, Lenzing +2,03 %
Flop-Werte: Wienerberger -3,25 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,70 %
Der CH 20 steht bei 15.163,44 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +2,71 %, Sandoz Group +1,68 %, Alcon +1,52 %
Flop-Werte: UBS Group -0,66 %, Swiss Re -0,66 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.367,61 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,42 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,35 %, Essity Registered (B) +1,25 %
Flop-Werte: Sandvik -0,38 %, SSAB Registered (A) -0,21 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.740,00 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Viohalco +2,70 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,13 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,33 %
Flop-Werte: Jumbo -4,00 %, Coca-Cola HBC -2,88 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,66 %
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