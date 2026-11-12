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    Immobilienkrise quält Deutsche Pfandbriefbank - Aktie sackt ab

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Immobilienkrise und Zinsen belasten die Bank
    • Neugeschäft und Gewinn liegen am unteren Zielrand
    • Erträge und Gewinn gingen im Quartal weiter zurück
    ROUNDUP - Immobilienkrise quält Deutsche Pfandbriefbank - Aktie sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GARCHING (dpa-AFX) - Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Deutschen Pfandbriefbank stärker zu schaffen als gedacht. Das Neugeschäft dürfte in diesem Jahr nur etwa 7,5 Milliarden Euro erreichen und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Auch beim Vorsteuergewinn rechnet Vorstandschef Kay Wolf nur noch mit einem Wert am unteren Ende der angepeilten Spanne von 30 bis 40 Millionen Euro.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Aktie der Bank verlor zuletzt rund 4,4 Prozent auf 2,88 Euro und gehörte zu den schwächsten Titeln im Kleinwerte-Index SDax. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit fast ein Drittel an Wert eingebüßt.

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    Die Dämpfung der Gewinnprognose kommt überraschend: Analysten hatten zuletzt im Schnitt noch mit einem Vorsteuerergebnis von rund 39 Millionen gerechnet.

    Allerdings musste die Bank nach ihrer Krise der vergangenen Jahre erneut Rückgänge bei Einnahmen und Gewinn hinnehmen. Im dritten Quartal lagen die gesamten Erträge mit 99 Millionen Euro ein Zehntel niedriger als ein Jahr zuvor. Dies lag vor allem am Rückzug der Bank aus ihrem verlustreichen Geschäft in den USA. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 14 Millionen auf 12 Millionen Euro. Auch unter dem Strich blieb mit ebenfalls 12 Millionen Euro etwas weniger übrig als ein Jahr zuvor.

    Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer und verhaltener als zu Beginn des Jahres erwartet, sagte Bankchef Wolf. "Viele Marktteilnehmer verschieben Transaktionsentscheidungen auf später." Angesichts dessen zeigte sich der Manager erfreut, dass die Bank ihr Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigern konnte.

    Wolf hatte die Führung des Instituts Anfang 2024 von dem langjährigen Vorstandschef Andreas Arndt übernommen. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich schon ab, dass die Bank in den USA mit herben Kreditausfällen zu kämpfen hatte. Arndt stellte das US-Geschäft auf den Prüfstand und entschied sich schließlich, das Institut ganz auf Europa auszurichten. Die Abschreibungen auf die Altlasten brockten der Pfandbriefbank im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 284 Millionen Euro ein./stw/zb/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 584,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 568,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -8,93 %/+2,06 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 4 % nach der JPMorgan-Abstufung und möglichen Preisdruck bei Rückversicherungen 2027. Dem stehen das erhöhte Gewinnziel von 6,6 Mrd. Euro für 2026 und Erwartungen steigender Dividenden gegenüber. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung, Nachkäufe bei 540–542 Euro und langfristig vierstellige Kurse. Die anstehende Q3-Mitteilung und spätere Dividendenvorschläge werden als mögliche Impulsgeber thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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