Deutlich hinter dem States 500: SanDisk Corporation sackt ab

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SanDisk Corporation Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,98 % hinnehmen.

Während der States 500 um 0,48 % nachgibt, gerät SanDisk Corporation deutlich stärker unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auf Monatssicht verliert die Aktie 40,64 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die SanDisk Corporation Aktie damit -5,08 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,64 %.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,08 % 1 Monat -40,64 % 3 Monate -23,98 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 12.11.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,10 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.