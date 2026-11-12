HANGCHA stellt auf der Global Dealers Conference die LINGTRA AI-Fork-Roboter vor und skizziert seine Vision für 2030

Seit der letzten Konferenz im Jahr 2019 ist HANGCHAs jährlicher Gabelstaplerabsatz bis 2025 von 138 000 auf 334 000 Fahrzeuge gestiegen. Der Umsatz stieg von 8,9 Milliarden RMB auf 17,7 Milliarden RMB, wobei 43,4 % des Umsatzes im Jahr 2025 auf Auslandsmärkte entfielen. Seit der Herstellung des ersten Gabelstaplers im Jahr 1974 hat HANGCHA mehr als 2,8 Millionen Industriefahrzeuge produziert und verkauft. Händler haben dazu beigetragen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens Kunden weltweit erreichen.

HANGZHOU, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- HANGCHA Group, ein führender Hersteller von Gabelstaplern und Anbieter intelligenter Materialflusslösungen, begrüßte rund 500 Händler aus mehr als 100 Ländern und Regionen zur „4th Global Dealers Conference" (4. globalen Händlerkonferenz) in Hangzhou. Unter dem Motto „Move Smarter, Go Further" (Intelligenter bewegen, mehr erreichen) feierte HANGCHA sein 70-jähriges Bestehen und brachte Partner zusammen, um Produkte kennenzulernen und die Zukunft zu planen.

Nach der Besichtigung der intelligenten Fabriken von HANGCHA erkundeten die Händler den 12 000 Quadratmeter großen HANGCHA Carnival, der sich über vier Hallen erstreckte. Dort stellte HANGCHA seine LINGTRA AI-Fork-Roboter in fünf Modellvarianten vor und erregte damit große Aufmerksamkeit. Mithilfe von HANGCHAs LogiMind, dem industriellen Modell für verkörperte KI, können die Gabelstapler ihre Umgebung und ihre Aufgaben erfassen, Bewegungen planen sowie sich an Veränderungen vor Ort anpassen. Bei einem Einsatz in der Fabrik belud ein autonomer Gabelstapler in etwa 20 Minuten einen Lkw mit 14 Paletten. HANGCHA präsentierte außerdem eine neue Serie elektrischer Gegengewichtsstapler und zwei Schubmaststapler der X-Serie.

Li Yuansong, stellvertretender Geschäftsführer der HANGCHA Group, dankte den Händlern für ihr Vertrauen und ihren Beitrag. „Großartige Produkte öffnen Türen, doch hervorragender Service entscheidet über den Erfolg", sagte er. HANGCHA wird mit Händlern zusammenarbeiten, um die Ersatzteilversorgung, den technischen Kundendienst vor Ort sowie die Schulung der Beschäftigten zu verbessern und so die Kunden besser zu betreuen. Die Händler tauschten Erfahrungen aus und diskutierten über Kundenbedürfnisse, Produktfeedback und Service. Die Konferenz würdigte Partner für ihre Beiträge zur Marktentwicklung und zum Kundensupport.

Mit Blick auf das Jahr 2030 wird HANGCHA umweltfreundlichere Ausrüstung und intelligente Logistiklösungen entwickeln, unterstützt durch Investitionen in die Fertigung. HANGCHA plant, mehr als 2 Milliarden RMB aufzubringen, um eine neue intelligente Fabrik für intelligente Gabelstapler und Schubmaststapler zu finanzieren. Die Fabrik soll voraussichtlich im Jahr 2030 den Betrieb aufnehmen.

Limin Zhao, Vorsitzender der HANGCHA Group, sagte, dass sich HANGCHA zu einem technologieorientierten Unternehmen entwickle. Das Unternehmen wird seine Stärke im Gabelstaplerbereich mit alternativen Antrieben ausbauen, autonome Gabelstapler sowie intelligente Logistiklösungen weiterentwickeln und weiterhin in sein Kerngeschäft mit Industriefahrzeugen investieren. Gemeinsam mit seinen globalen Partnern wird HANGCHA diese Fortschritte in bessere Produkte und Dienstleistungen für Kunden weltweit umsetzen, um seine Vision, das weltweit führende Unternehmen für Logistikausrüstung zu werden, zu verwirklichen.

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