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    MPK-Chef Schnieder pocht auf Stromsteuer-Senkung für alle

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schnieder fordert niedrigere Stromsteuer für alle
    • Er kritisiert fehlende Finanzierung durch Klingbeil
    • Länder fordern Senkung auch für Handel und Bürger
    MPK-Chef Schnieder pocht auf Stromsteuer-Senkung für alle
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Gordon Schnieder, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Stromsteuer für alle zu senken. "Ich appelliere sehr deutlich an die Bundesregierung, an den Koalitionsausschuss, in der nächsten Woche Dienstag hier endlich eine Lösung für die Menschen in diesem Land zu finden", sagte der CDU-Politiker in Mainz.

    Schnieder nannte es "ein Stück empörend", dass sich CDU und SPD bisher nicht auf die im Koalitionsvertrag festgelegte Senkung der Steuer für alle geeinigt haben. Dafür hatte sich auch der Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz starkgemacht. Er sei "in einem hohen Maße enttäuscht", dass Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) keine Wege aufzeige, wie das im Haushalt 2027 und auch danach gegenfinanziert werden könne, betonte Schnieder.

    Schnieder: Klingbeil ist in der Pflicht

    "Wir haben einen Anstieg im Bruttoinlandsprodukt, wir haben stärkere Wirtschaftsleistungen, auch das spült weiter Steuermilliarden in den Bundeshaushalt. Hier ist eine Gegenfinanzierung gegeben", sagte Schnieder.

    Mit der Verschiebung der Entscheidung für die Senkung der Stromsteuer könnten weder die CDU noch die SPD im Bund zufrieden sein. "Hier ist jetzt der Bundesfinanzminister gefordert."

    Die Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder hätten bei ihrer letzten Konferenz einstimmig beschlossen, den Bund aufzufordern, die Stromsteuer für alle zu senken, erinnerte Schnieder. "Nicht nur den Industriestrompreis." Sondern eben auch die Stromsteuer für den Handel, das Handwerk und die Menschen im Land.

    "Alltagssorgen der Menschen aus dem Blick verloren"

    "Für die, die spüren, dass am Ende des Geldes immer mehr Monat übrig ist, die nicht mehr wissen, wie der nächste Monat noch zu finanzieren ist, wäre das ein klares und deutliches Signal", betonte der CDU-Politiker. "Wir haben die Alltagssorgen der Menschen fast vollständig aus dem Blick verloren." Die Senkung der Stromsteuer sei da ein Ansatz.

    Die schwarz-rote Koalition hat bisher keine Finanzierung für die maßgeblich von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vorangetriebene Senkung der Stromsteuer für alle gefunden. Ganz vom Tisch ist das Thema demnach aber nicht: Theoretisch könnten Union und SPD die für eine Senkung auf das europäische Mindestmaß nötigen rund 5,4 Milliarden morgen bei der Haushaltsbereinigungssitzung noch gegenfinanzieren./irs/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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