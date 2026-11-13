🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    Sandisk könnte sich mehr als verdoppeln – Analyst legt nach

    2.500-Dollar-Ziel

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sandisk hat sich vom jüngsten Tief erholt, liegt aber weiterhin weit unter seinem Rekordhoch. Ein Analyst sieht dennoch Potenzial für eine Kursverdopplung.

    Für Sie zusammengefasst
    2.500-Dollar-Ziel - Sandisk könnte sich mehr als verdoppeln – Analyst legt nach
    Foto: PAUL SAKUMA - AP

    Innerhalb der vergangenen Handelstage konnte sich die Sandisk-Aktie deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholen. Seit dem 5. November legte das Papier um mehr als 21 Prozent zu.

    Im Vergleich zum bisherigen Allzeithoch von 2.354,39 US-Dollar, das am 22. Juni erreicht wurde, notiert die Aktie allerdings weiterhin über 58 Prozent niedriger.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sandisk Corp!
    Long
    778,38€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 5,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.111,83€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 5,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    SanDisk Corporation

    -4,11 %
    +6,76 %
    -35,16 %
    -29,03 %
    +255,38 %
    +2.504,06 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
    SanDisk Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI rechnet allerdings mit weiter steigenden Kursen. Er hält an seinem Kursziel von 2.500 US-Dollar fest. Das entspricht einem möglichen Anstieg von rund 156 Prozent und würde sogar das bisherige Rekordhoch um 6,2 Prozent übertreffen.

    Sandisk profitiert von einem grundlegenden Wandel

    Der wichtigste Grund für den Optimismus liegt in einer Veränderung der gesamten Speicherindustrie. Bislang produzierten Hersteller selbst bei schwacher Nachfrage häufig weiter. Dadurch entstanden Überkapazitäten, die die Speicherpreise sinken ließen. Inzwischen passen die Unternehmen ihre Produktion laut Evercore stärker an den tatsächlichen Bedarf an.

    Für Sandisk könnte das langfristig stabilere und höhere Gewinne bedeuten.

    Neue Verträge könnten die Gewinne absichern

    Ein weiterer entscheidender Faktor sind Veränderungen bei den Lieferverträgen. Während Speicherpreise früher häufig vierteljährlich neu ausgehandelt wurden, setzen immer mehr Kunden auf mehrjährige Vereinbarungen.

    Dadurch könnte Sandisk seine Einnahmen künftig zuverlässiger planen und sich besser gegen fallende Speicherpreise absichern.

    Laut Evercore hält der Preisanstieg bei NAND-Speichern inzwischen bereits seit etwa sechs Quartalen an. In früheren Zyklen dauerte eine solche Entwicklung durchschnittlich nur zwei Quartale.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    KI-Rechenzentren werden zum Milliarden-Geschäft

    Auch der Boom rund um künstliche Intelligenz spielt Sandisk in die Karten. Mit dem Ausbau großer KI-Rechenzentren steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen.

    Wie stark Sandisk bereits vom KI-Boom profitiert, verdeutlichen die jüngsten Quartalszahlen. Allein im Geschäft mit Rechenzentren erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar und damit 61 Prozent mehr als im Vorquartal. Inzwischen macht dieser Bereich 43,5 Prozent des gesamten Konzernumsatzes aus.

    Einschätzung: Kann Sandisk das Rekordhoch übertreffen?

    Das Kursziel von 2.500 US-Dollar erscheint ambitioniert, ist angesichts der starken Geschäftszahlen jedoch nicht unrealistisch. Entscheidend dürfte sein, ob die hohe Nachfrage nach Speicherchips anhält und die Hersteller ihre Produktion weiterhin kontrollieren. Allerdings zeigt der jüngste Kurssturz auch, wie schnell Anleger ihre Erwartungen korrigieren.

    Am 20. November steht zudem ein Aktiensplit im Verhältnis 8:1 bevor. Das Evercore-Kursziel würde sich dadurch rechnerisch auf 312,50 US-Dollar reduzieren. Der niedrigere Aktienpreis könnte zusätzliche Anleger anlocken.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPascal Grunow
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    2.500-Dollar-Ziel Sandisk könnte sich mehr als verdoppeln – Analyst legt nach Sandisk hat sich vom jüngsten Tief erholt, liegt aber weiterhin weit unter seinem Rekordhoch. Ein Analyst sieht dennoch Potenzial für eine Kursverdopplung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     