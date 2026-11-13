Sandisk könnte sich mehr als verdoppeln – Analyst legt nach
2.500-Dollar-Ziel
Sandisk hat sich vom jüngsten Tief erholt, liegt aber weiterhin weit unter seinem Rekordhoch. Ein Analyst sieht dennoch Potenzial für eine Kursverdopplung.
- Sandisk erholt sich, bleibt weit unter Rekordhoch
- Evercore sieht 156 Prozent Kurspotenzial für Sandisk
- KI-Boom und Verträge stärken Sandisks Gewinne
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Innerhalb der vergangenen Handelstage konnte sich die Sandisk-Aktie deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholen. Seit dem 5. November legte das Papier um mehr als 21 Prozent zu.
Im Vergleich zum bisherigen Allzeithoch von 2.354,39 US-Dollar, das am 22. Juni erreicht wurde, notiert die Aktie allerdings weiterhin über 58 Prozent niedriger.
Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI rechnet allerdings mit weiter steigenden Kursen. Er hält an seinem Kursziel von 2.500 US-Dollar fest. Das entspricht einem möglichen Anstieg von rund 156 Prozent und würde sogar das bisherige Rekordhoch um 6,2 Prozent übertreffen.
Sandisk profitiert von einem grundlegenden Wandel
Der wichtigste Grund für den Optimismus liegt in einer Veränderung der gesamten Speicherindustrie. Bislang produzierten Hersteller selbst bei schwacher Nachfrage häufig weiter. Dadurch entstanden Überkapazitäten, die die Speicherpreise sinken ließen. Inzwischen passen die Unternehmen ihre Produktion laut Evercore stärker an den tatsächlichen Bedarf an.
Für Sandisk könnte das langfristig stabilere und höhere Gewinne bedeuten.
Neue Verträge könnten die Gewinne absichern
Ein weiterer entscheidender Faktor sind Veränderungen bei den Lieferverträgen. Während Speicherpreise früher häufig vierteljährlich neu ausgehandelt wurden, setzen immer mehr Kunden auf mehrjährige Vereinbarungen.
Dadurch könnte Sandisk seine Einnahmen künftig zuverlässiger planen und sich besser gegen fallende Speicherpreise absichern.
Laut Evercore hält der Preisanstieg bei NAND-Speichern inzwischen bereits seit etwa sechs Quartalen an. In früheren Zyklen dauerte eine solche Entwicklung durchschnittlich nur zwei Quartale.
KI-Rechenzentren werden zum Milliarden-Geschäft
Auch der Boom rund um künstliche Intelligenz spielt Sandisk in die Karten. Mit dem Ausbau großer KI-Rechenzentren steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen.
Wie stark Sandisk bereits vom KI-Boom profitiert, verdeutlichen die jüngsten Quartalszahlen. Allein im Geschäft mit Rechenzentren erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar und damit 61 Prozent mehr als im Vorquartal. Inzwischen macht dieser Bereich 43,5 Prozent des gesamten Konzernumsatzes aus.
Einschätzung: Kann Sandisk das Rekordhoch übertreffen?
Das Kursziel von 2.500 US-Dollar erscheint ambitioniert, ist angesichts der starken Geschäftszahlen jedoch nicht unrealistisch. Entscheidend dürfte sein, ob die hohe Nachfrage nach Speicherchips anhält und die Hersteller ihre Produktion weiterhin kontrollieren. Allerdings zeigt der jüngste Kurssturz auch, wie schnell Anleger ihre Erwartungen korrigieren.
Am 20. November steht zudem ein Aktiensplit im Verhältnis 8:1 bevor. Das Evercore-Kursziel würde sich dadurch rechnerisch auf 312,50 US-Dollar reduzieren. Der niedrigere Aktienpreis könnte zusätzliche Anleger anlocken.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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