Sandisk könnte sich mehr als verdoppeln – Analyst legt nach

Im Vergleich zum bisherigen Allzeithoch von 2.354,39 US-Dollar, das am 22. Juni erreicht wurde, notiert die Aktie allerdings weiterhin über 58 Prozent niedriger.

Innerhalb der vergangenen Handelstage konnte sich die Sandisk -Aktie deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholen. Seit dem 5. November legte das Papier um mehr als 21 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI rechnet allerdings mit weiter steigenden Kursen. Er hält an seinem Kursziel von 2.500 US-Dollar fest. Das entspricht einem möglichen Anstieg von rund 156 Prozent und würde sogar das bisherige Rekordhoch um 6,2 Prozent übertreffen.

Sandisk profitiert von einem grundlegenden Wandel

Der wichtigste Grund für den Optimismus liegt in einer Veränderung der gesamten Speicherindustrie. Bislang produzierten Hersteller selbst bei schwacher Nachfrage häufig weiter. Dadurch entstanden Überkapazitäten, die die Speicherpreise sinken ließen. Inzwischen passen die Unternehmen ihre Produktion laut Evercore stärker an den tatsächlichen Bedarf an.

Für Sandisk könnte das langfristig stabilere und höhere Gewinne bedeuten.

Neue Verträge könnten die Gewinne absichern

Ein weiterer entscheidender Faktor sind Veränderungen bei den Lieferverträgen. Während Speicherpreise früher häufig vierteljährlich neu ausgehandelt wurden, setzen immer mehr Kunden auf mehrjährige Vereinbarungen.

Dadurch könnte Sandisk seine Einnahmen künftig zuverlässiger planen und sich besser gegen fallende Speicherpreise absichern.

Laut Evercore hält der Preisanstieg bei NAND-Speichern inzwischen bereits seit etwa sechs Quartalen an. In früheren Zyklen dauerte eine solche Entwicklung durchschnittlich nur zwei Quartale.

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KI-Rechenzentren werden zum Milliarden-Geschäft

Auch der Boom rund um künstliche Intelligenz spielt Sandisk in die Karten. Mit dem Ausbau großer KI-Rechenzentren steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen.

Wie stark Sandisk bereits vom KI-Boom profitiert, verdeutlichen die jüngsten Quartalszahlen. Allein im Geschäft mit Rechenzentren erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar und damit 61 Prozent mehr als im Vorquartal. Inzwischen macht dieser Bereich 43,5 Prozent des gesamten Konzernumsatzes aus.

Einschätzung: Kann Sandisk das Rekordhoch übertreffen?

Das Kursziel von 2.500 US-Dollar erscheint ambitioniert, ist angesichts der starken Geschäftszahlen jedoch nicht unrealistisch. Entscheidend dürfte sein, ob die hohe Nachfrage nach Speicherchips anhält und die Hersteller ihre Produktion weiterhin kontrollieren. Allerdings zeigt der jüngste Kurssturz auch, wie schnell Anleger ihre Erwartungen korrigieren.

Am 20. November steht zudem ein Aktiensplit im Verhältnis 8:1 bevor. Das Evercore-Kursziel würde sich dadurch rechnerisch auf 312,50 US-Dollar reduzieren. Der niedrigere Aktienpreis könnte zusätzliche Anleger anlocken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte SanDisk - Der neue Überflieger am Markt für Speicherchips SanDisk Corporation -4,11 % Aktie 1 Aufrufe heute Anndreass0802 05.11.26, 22:37

Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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