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    Umsatz top, Aktie Flop: secunet stürzt ans SDAX-Ende

    Cybersecurity made in Germany

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    Ein kräftiges Umsatzplus, schrumpfende Margen und ein teurer Konzernumbau: Die secunet-Aktie stürzt um mehr als 12 Prozent ab und landet am SDAX-Ende. Ein Analyst kappt das Kursziel, obwohl die Aufträge sprudeln.

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    Cybersecurity made in Germany - Umsatz top, Aktie Flop: secunet stürzt ans SDAX-Ende
    Foto: JaRu Creative Studio - CHROMORANGE

    Für die Aktionäre von secunet war der Donnerstag ein rabenschwarzer Tag. Die Aktie des Cybersicherheitsspezialisten rutschte um mehr als 12 Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im SDAX.

    Dabei lief das Geschäft im dritten Quartal auf den ersten Blick glänzend: Der Umsatz kletterte um 19,5 Prozent auf 135,2 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen um rund 8 Prozent. Getragen wurde das Plus von öffentlichen Auftraggebern, deren Geschäft um 29 Prozent zulegte. Vor allem Verteidigung, Raumfahrt und innere Sicherheit sorgten für Schwung. Mit Unternehmenskunden brach der Umsatz dagegen um 55 Prozent ein, weil Gesundheitswesen und Industrie kaum Nachfrage zeigten.

    Beim Gewinn sieht es deutlich trüber aus. Das EBITDA sank um 13 Prozent auf 19,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBIT) gab sogar um 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro nach. Die Bruttomarge schrumpfte um 4,2 Prozentpunkte auf 21,7 Prozent. Belastet haben ein ungünstiger Produktmix und Kosten für den Konzernumbau.

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    Genau dieser Umbau dürfte die Anleger verschreckt haben. Ab 2027 löst secunet seine Spartenstruktur auf und bündelt Vertrieb, Produktentwicklung und Technologie zentral. Statt maßgeschneiderter Einzelprojekte sollen wiederverwendbare Plattformen, Cloudlösungen und wiederkehrende Erlöse im Mittelpunkt stehen. Der Preis dafür: zusätzliche Kosten von 5 bis 7 Millionen Euro im kommenden Jahr.

    Analyst Alexander Zienkowicz von AlsterResearch hält den Schritt zwar für richtig, rechnet aber mit einer verzögerten Erholung der Margen. Er kappt seine EBIT-Prognose für 2027 um gut 7 Prozent und senkt das Kursziel von 240 auf 228 Euro. Die Einstufung bleibt bei "Hold".

    Rückenwind kommt immerhin von der Auftragsseite. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 25 Prozent auf 392,5 Millionen Euro, allein im Oktober kamen weitere 120 Millionen Euro hinzu. Für 2026 bestätigte das Management seine Ziele: Der Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 460 bis 500 Millionen Euro landen, das EBIT bei 53 bis 58 Millionen Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,80 % und einem Kurs von 199,8EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.


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