Starke Dividende auch 2027 – Spaniens unbekannter Dividendenstar

In der vergangenen Woche haben wir im Dividenden-Radar den griechischen Einzelhandelskonzern Jumbo vorgestellt. Auch diesmal bleiben wir in Europa und widmen uns einem Unternehmen, das vielen deutschen Anlegern kaum bekannt sein dürfte: Logista aus Spanien. Während Jumbo mit Spielwaren, Haushaltsartikeln und günstigen Konsumgütern erfolgreich ist, verdient Logista sein Geld mit der Verteilung von Waren. Der Schwerpunkt liegt ausgerechnet auf einem Geschäft, das langfristig schrumpft: Tabakwaren.

Stabile Ausschüttungen, über zehn Prozent Dividendenerhöhungen im Schnitt der vergangenen zehn Jahre und ein Geschäftsmodell, das selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verlässlich Geld verdient: Der spanische Logistikkonzern Logista gehört zu den interessantesten Dividendenwerten Europas. Hinter den großzügigen Zahlungen steckt eine Besonderheit, die Anleger kennen sollten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotzdem hat das Unternehmen seine Dividende seit dem Börsengang 2014 erheblich gesteigert. Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2026 kündigten die Spanier eine Erhöhung an. Gemessen am Schlusskurs Ende September bietet sie eine Dividendenrendite von etwa 6,3 Prozent. Logista wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Madrid. Das Unternehmen gehört zu den führenden Logistikdienstleistern Südeuropas und beliefert rund 200.000 Verkaufsstellen. Besonders stark ist Logista in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien vertreten. Die Aktie hat in diesem Jahr rund 26 Prozent zugelegt.

Das Geschäftsmodell unterscheidet sich von klassischen Paketdiensten. Logista übernimmt für Hersteller die gesamte Warenverteilung: von der Bestellung über Lagerung und Transport bis zur Abrechnung mit den Einzelhändlern. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Vertrieb von Tabakwaren. Rund 100.000 Verkaufsstellen werden mit Zigaretten, Zigarren und anderen Tabakprodukten beliefert. Hinzu kommen Lebensmittel, Arzneimittel, Bücher und elektronische Dienstleistungen.

Über Tochtergesellschaften wie NACEX ist Logista zudem im Expressversand tätig. Logista Pharma übernimmt die anspruchsvolle Verteilung von Medikamenten, während weitere Gesellschaften temperaturgeführte Transporte und internationale Fracht anbieten. Der Vorteil von Logista besteht darin, dass sie über ein dichtes Vertriebsnetz verfügen, langjährige Kundenbeziehungen und eine ausgebaute Infrastruktur. Neue Wettbewerber müssten erhebliche Summen investieren, um eine vergleichbare Marktposition aufzubauen.

Am 6. November legte Logista die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 vor, das am 30. September endete. Der Umsatz erhöhte sich um 2,2 Prozent auf 13,84 Milliarden Euro. Aussagekräftiger sind allerdings die sogenannten Economic Sales. Dabei handelt es sich vereinfacht um den wirtschaftlich relevanten Umsatz ohne bestimmte durchlaufende Warenwerte. Dieser stieg um 1,7 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 3,3 Prozent auf 391 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 20,9 auf 21,2 Prozent. Der Nettogewinn stagnierte dagegen nahezu bei 282 Millionen Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das Pharmageschäft auf der Iberischen Halbinsel. Hier stiegen die Economic Sales um 14,6 Prozent. Auch das Transportgeschäft legte mit 4,2 Prozent zu. Regional überzeugten vor allem Spanien und Portugal sowie Italien. In Frankreich ging das bereinigte operative Ergebnis hingegen um 11,5 Prozent zurück.

Dividenden: Seit 2014 ohne Unterbrechung

Das Herzstück der Investmentgeschichte ist die Dividendenpolitik. Seit dem Börsengang 2014 hat Logista jedes Jahr Geld an seine Aktionäre ausgeschüttet. Das Unternehmen verfolgt dabei eine ausgesprochen aktionärsfreundliche Strategie: Mindestens 90 Prozent des Konzerngewinns sollen an die Anteilseigner fließen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurden insgesamt 2,09 Euro je Aktie ausgeschüttet. Für 2026 soll die Dividende um 3,8 Prozent auf 2,17 Euro steigen. Insgesamt will Logista damit rund 288 Millionen Euro an seine Aktionäre verteilen. Damit hat sich die Dividende seit 2015 nahezu verdreifacht. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund zehn Prozent. Allerdings verlief die Entwicklung nicht ohne Unterbrechungen: Für 2025 blieb die Ausschüttung unverändert.

Logista zahlt zweimal jährlich, üblicherweise im Februar und August. Die Zwischendividende für 2026 von 0,58 Euro wurde bereits am 27. August überwiesen. Die verbleibenden 1,59 Euro sollen im ersten Quartal 2027 folgen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Hauptversammlung, die für den 3. Februar vorgesehen ist. Auch für das Geschäftsjahr 2027, das am 1. Oktober begonnen hat, stellt das Management wieder mindestens 2,17 Euro je Aktie in Aussicht. Anleger dürfen somit vorerst mit einer stabilen Dividende rechnen.

Die hohe Ausschüttung hat einen Haken

Die großzügige Dividendenpolitik bringt allerdings einen entscheidenden Nachteil mit sich: Logista schüttet mittlerweile praktisch den gesamten Jahresgewinn aus. Bei einem Nettogewinn von 282 Millionen Euro und geplanten Dividendenzahlungen von 288 Millionen Euro liegt die Ausschüttungsquote für 2026 sogar bei rund 102 Prozent.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Dividende gefährdet ist. Entscheidend ist vielmehr, wie viel Geld das Unternehmen tatsächlich erwirtschaftet. Und hier sieht die Situation besser aus. Der normalisierte Cashflow erhöhte sich 2026 von 315 auf 328 Millionen Euro. Der freie Cashflow sank zwar von 483 auf 378 Millionen Euro, liegt aber weiterhin deutlich über der geplanten Dividendensumme. Logista kann die Ausschüttungen somit bislang durch seine Mittelzuflüsse finanzieren. Viel Spielraum für dauerhaft steigende Dividenden bietet die hohe Ausschüttungsquote allerdings nicht, sofern die Gewinne künftig nicht ebenfalls wachsen.

Die größte Herausforderung für Logista ist zugleich der wichtigste Grund für seine Diversifizierungsstrategie. In Europa sinkt seit Jahren der klassische Zigarettenkonsum. Strengere Regulierung, höhere Steuern und veränderte Konsumgewohnheiten setzen die Absatzmengen unter Druck. Logista profitiert teilweise von höheren Verkaufspreisen. Dennoch bleibt das langfristige Schrumpfen des Tabakmarktes ein strukturelles Risiko.

Das Management versucht deshalb, andere Geschäftsbereiche auszubauen. Besonders interessant ist die Pharmalogistik. Der Transport temperaturempfindlicher Medikamente erfordert spezialisierte Infrastruktur, hohe Qualitätsstandards und eine lückenlose Überwachung. Das erschwert den Markteintritt neuer Wettbewerber. Auch Übernahmen spielen eine zentrale Rolle. Mit Unternehmen wie Transportes El Mosca und Carbó Collbatallé hat Logista seine Position in der Transportlogistik gestärkt.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management ein Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dabei werden Effekte aus der Neubewertung von Lagerbeständen und mögliche neue Übernahmen ausgeklammert.

Welche Risiken sollten Anleger kennen?

Neben dem rückläufigen Tabakkonsum und der hohen Ausschüttungsquote gibt es weitere Unsicherheiten. Ein wichtiger Punkt ist die Eigentümerstruktur. Der britische Tabakkonzern Imperial Brands kontrolliert 50,01 Prozent der Logista-Aktien. Minderheitsaktionäre haben damit nur begrenzten Einfluss auf strategische Entscheidungen. Hinzu kommen der Wettbewerbsdruck im Transportgeschäft, steigende Personal- und Energiekosten sowie mögliche Belastungen durch weitere Übernahmen.

Auch die Bewertung verdient Aufmerksamkeit. Bei einem Kurs von 37,78 Euro und einem Jahresgewinn von 2,13 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 18. Für ein Unternehmen mit eher moderatem Gewinnwachstum ist das keine ausgesprochene Schnäppchenbewertung. Die Aktie profitiert bereits von ihrer hohen Ausschüttung und der vergleichsweise stabilen Geschäftsentwicklung. Enttäuschungen bei den Ergebnissen könnten deshalb zu Kursrückschlägen führen.

Fazit: Für wen eignet sich Logista?

Logista verbindet eine über viele Jahre verlässliche Dividendenpolitik mit einer starken Marktposition in der europäischen Distributionslogistik. Die geplante Ausschüttung von 2,17 Euro entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp 5,6 Prozent. Das ist für europäische Verhältnisse attraktiv. Positiv fallen außerdem die stabilen Mittelzuflüsse und die zunehmende Diversifizierung in Richtung Transport- und Pharmalogistik auf.

Allerdings sollten Anleger die hohe Ausschüttungsquote nicht unterschätzen. Solange der Konzern seine Gewinne nur langsam steigert, bleibt auch der Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen begrenzt. Für einkommensorientierte Anleger, die eine hohe laufende Ausschüttung suchen und mit den Risiken des Tabakgeschäfts leben können, bleibt Logista dennoch ein spannender europäischer Dividendenwert.

Beispielrechnung: 1.000 Euro Dividende im Monat mit Logista

Wer mit der Logista-Aktie jährlich 12.000 Euro brutto an Dividenden kassieren möchte, müsste bei einer Ausschüttung von 2,17 Euro rund 5.500 Aktien erwerben. Dafür wäre bei einem Aktienkurs von 37,78 Euro ein Startkapital von rund 208.000 Euro erforderlich.

Zum Vergleich: Bei dem griechischen Händer Jumbo waren es im Radar der vergangenen Woche rund 150.000 Euro Einsatz, da das Unternehmen mit einer deutlich höheren Dividendenrendite punktet.

Quellensteuer: Was deutsche Anleger beachten müssen

Spanien erhebt auf Dividenden grundsätzlich 19 Prozent Quellensteuer. Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschland sind davon 15 Prozent auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar. Die verbleibenden vier Prozentpunkte können Anleger beim spanischen Fiskus zurückfordern. Allerdings kann der administrative Aufwand die Erstattung kleinerer Beträge unattraktiv machen.

In Deutschland fallen grundsätzlich 25 Prozent Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Die bereits angerechnete spanische Quellensteuer reduziert die deutsche Steuerbelastung.

Übersicht zur Dividende von Logista

Marktkapitalisierung: 4,99 Milliarden Euro

Dividendenrendite für GJ 2026: 6,26 %

Dividende erhöht: 1 Jahr

Dividende nicht gesenkt: seit 2025

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit 2015

Frequenz: zweimal jährlich

Zeitplan

06.11.2026: Dividendenankündigung

in Q1 2027: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Euro 2029e 6,49e 2,45e 2028e 5,85e 2,21e 2027e 5,74e mind. 2,17e*** 2026 6,26 2,17 2025 7,23 2,09 2024 7,72 2,09 2023 7,65 1,85 2022 7,40 1,38 2021 6,81 1,24 2020 8,08 1,18

* Quellen: Jumbo, S&P Global, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des Geschäftsjahres Ende September genommen, beziehungsweise ab dem angelaufenen GJ 2027 der aktuelle Kurs.

*** Laut Unternehmen

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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