Nach dem Huang-Aus: Wo sich für Anleger neue Chancen auftun

Nvidia dominiert seit Jahren den KI-Boom. Doch zuletzt geriet der Chipkonzern zunehmend unter Druck. Ein Spionageskandal rund um Vorstandschef Jensen Huang und weitere Affärenvorwürfe sorgten für den Rücktritt des CEOs . Auch die Finanzierung des KI-Ausbaus bereitet Anlegern zunehmend Sorgen. Dazu werfen politische Widerstände gegen den Bau neuer Rechenzentren weitere Fragen auf.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotzdem könnte es sich lohnen, weiter auf Technologieaktien zu setzen. Denn abseits von Nvidia gibt es mehrere Bereiche mit langfristigem Potenzial. Das erklärten Analysten und Investoren gegenüber CNBC.

Cybersicherheit: KI sorgt für neue Nachfrage

KI macht zunehmend Fortschritte in Mathematik und Kryptografie. Dadurch steigen die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Davon könnten vor allem etablierte Anbieter profitieren.

Mike Khouw, Stratege bei YieldMax, sieht deshalb langfristige Chancen für Palo Alto Networks und CrowdStrike. Große Anbieter hätten aufgrund ihrer Datenmengen und Ressourcen einen strukturellen Vorteil. Auch Paul Meeks von Freedom Capital Markets hält die beiden Unternehmen für interessant. Ihr Geschäft hänge nicht unmittelbar vom weiteren Ausbau der Rechenzentren ab.

Die Aktien sind allerdings bereits hoch bewertet. Palo Alto Networks legte seit Jahresbeginn um 80 Prozent zu, CrowdStrike sogar fast 100 Prozent. Der Deutsche-Bank-Analyst Brad Zelnick sieht bei CrowdStrike trotzdem weiteres Potenzial. Die zunehmende Bedeutung von KI dürfte eine neue Welle an Nachfrage nach Cybersicherheit auslösen.

Hyperscaler: Die starken Schultern des KI-Booms

Auch die großen Cloud-Konzerne bleiben interessant. Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta verfügen über diversifizierte Geschäftsmodelle, hohe Kreditwürdigkeit und einen besseren Zugang zu Kapital als kleinere Anbieter.

Selbst wenn der politische Widerstand den Bau neuer Rechenzentren bremsen sollte, könnten die Branchenriesen davon profitieren. Ihre finanzielle Stärke verschafft ihnen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Zudem wächst das Cloud-Geschäft weiter kräftig. JPMorgan bevorzugt derzeit Amazon und Meta. Bei Meta sieht die Bank unter anderem durch KI verbesserte Werbemöglichkeiten als Wachstumstreiber.

Robotik und Quantencomputer: Die nächste KI-Welle?

Noch spekulativer sind Robotik und Quantencomputing. Beide Bereiche könnten langfristig zu wichtigen Profiteuren der KI-Entwicklung werden.

Bob O’Donnell, Gründer von TECHnalysis Research, sieht insbesondere bei Industrierobotern großes Potenzial. KI könnte Roboter künftig nicht nur schwere Gegenstände bewegen, sondern auch komplexe Montagearbeiten übernehmen lassen.

Davon könnten Unternehmen wie Tesla und Intuitive Surgical profitieren. Tesla entwickelt seinen humanoiden Roboter Optimus und richtet Teile seiner Produktion darauf aus. Intuitive Surgical integriert künstliche Intelligenz in seine Operationsroboter, um auch anspruchsvollere Eingriffe zu ermöglichen.

Noch weiter in der Zukunft liegt das Potenzial von Quantencomputern. Anbieter wie IonQ und D-Wave Quantum könnten langfristig profitieren, wenn neue Technologien die klassische Internetsicherheit vor größere Herausforderungen stellen.

Fazit: Nvidia ist nicht die einzige Chance

Der KI-Boom hängt nicht allein an Nvidia. Während Cybersicherheit und Cloud-Geschäfte bereits heute von der Entwicklung profitieren, könnten Robotik und Quantencomputing die nächste Wachstumsphase einläuten. Für Anleger lohnt sich deshalb ein breiterer Blick auf den Technologiesektor. Entscheidend ist dabei, zwischen etablierten Geschäftsmodellen und spekulativen Zukunftswetten zu unterscheiden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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