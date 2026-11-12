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    Nach dem Huang-Aus: Wo sich für Anleger neue Chancen auftun

    Vier Trends im KI-Boom

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    Nvidia gerät unter Druck, doch der KI-Boom ist längst nicht vorbei. Diese vier Tech-Bereiche könnten Anlegern jetzt neue Chancen eröffnen.

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    Vier Trends im KI-Boom - Nach dem Huang-Aus: Wo sich für Anleger neue Chancen auftun
    Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Nvidia dominiert seit Jahren den KI-Boom. Doch zuletzt geriet der Chipkonzern zunehmend unter Druck. Ein Spionageskandal rund um Vorstandschef Jensen Huang und weitere Affärenvorwürfe sorgten für den Rücktritt des CEOs. Auch die Finanzierung des KI-Ausbaus bereitet Anlegern zunehmend Sorgen. Dazu werfen politische Widerstände gegen den Bau neuer Rechenzentren weitere Fragen auf.

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    Trotzdem könnte es sich lohnen, weiter auf Technologieaktien zu setzen. Denn abseits von Nvidia gibt es mehrere Bereiche mit langfristigem Potenzial. Das erklärten Analysten und Investoren gegenüber CNBC.

    Cybersicherheit: KI sorgt für neue Nachfrage

    KI macht zunehmend Fortschritte in Mathematik und Kryptografie. Dadurch steigen die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Davon könnten vor allem etablierte Anbieter profitieren.

    Mike Khouw, Stratege bei YieldMax, sieht deshalb langfristige Chancen für Palo Alto Networks und CrowdStrike. Große Anbieter hätten aufgrund ihrer Datenmengen und Ressourcen einen strukturellen Vorteil. Auch Paul Meeks von Freedom Capital Markets hält die beiden Unternehmen für interessant. Ihr Geschäft hänge nicht unmittelbar vom weiteren Ausbau der Rechenzentren ab.

    Die Aktien sind allerdings bereits hoch bewertet. Palo Alto Networks legte seit Jahresbeginn um 80 Prozent zu, CrowdStrike sogar fast 100 Prozent. Der Deutsche-Bank-Analyst Brad Zelnick sieht bei CrowdStrike trotzdem weiteres Potenzial. Die zunehmende Bedeutung von KI dürfte eine neue Welle an Nachfrage nach Cybersicherheit auslösen.

    Hyperscaler: Die starken Schultern des KI-Booms

    Auch die großen Cloud-Konzerne bleiben interessant. Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta verfügen über diversifizierte Geschäftsmodelle, hohe Kreditwürdigkeit und einen besseren Zugang zu Kapital als kleinere Anbieter.

    Selbst wenn der politische Widerstand den Bau neuer Rechenzentren bremsen sollte, könnten die Branchenriesen davon profitieren. Ihre finanzielle Stärke verschafft ihnen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Zudem wächst das Cloud-Geschäft weiter kräftig. JPMorgan bevorzugt derzeit Amazon und Meta. Bei Meta sieht die Bank unter anderem durch KI verbesserte Werbemöglichkeiten als Wachstumstreiber.

    Robotik und Quantencomputer: Die nächste KI-Welle?

    Noch spekulativer sind Robotik und Quantencomputing. Beide Bereiche könnten langfristig zu wichtigen Profiteuren der KI-Entwicklung werden.

    Bob O’Donnell, Gründer von TECHnalysis Research, sieht insbesondere bei Industrierobotern großes Potenzial. KI könnte Roboter künftig nicht nur schwere Gegenstände bewegen, sondern auch komplexe Montagearbeiten übernehmen lassen.

    Davon könnten Unternehmen wie Tesla und Intuitive Surgical profitieren. Tesla entwickelt seinen humanoiden Roboter Optimus und richtet Teile seiner Produktion darauf aus. Intuitive Surgical integriert künstliche Intelligenz in seine Operationsroboter, um auch anspruchsvollere Eingriffe zu ermöglichen.

    Noch weiter in der Zukunft liegt das Potenzial von Quantencomputern. Anbieter wie IonQ und D-Wave Quantum könnten langfristig profitieren, wenn neue Technologien die klassische Internetsicherheit vor größere Herausforderungen stellen.

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    Fazit: Nvidia ist nicht die einzige Chance

    Der KI-Boom hängt nicht allein an Nvidia. Während Cybersicherheit und Cloud-Geschäfte bereits heute von der Entwicklung profitieren, könnten Robotik und Quantencomputing die nächste Wachstumsphase einläuten. Für Anleger lohnt sich deshalb ein breiterer Blick auf den Technologiesektor. Entscheidend ist dabei, zwischen etablierten Geschäftsmodellen und spekulativen Zukunftswetten zu unterscheiden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurRedakteurSaskia Reh
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