🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rückkehrzentren für Asylbewerber rücken näher

    Dänemarks Ministerpräsidentin

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Frederiksen sieht Fortschritte bei Rückkehrzentren
    • Rückkehrzentren sollen in Drittstaaten entstehen
    • EU schuf die Rechtsgrundlage für Rückkehrzentren
    Dänemarks Ministerpräsidentin - Rückkehrzentren für Asylbewerber rücken näher
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DUBLIN/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über die von den EU-Ländern geplanten Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten. "Die Verhandlungen laufen richtig gut, und wir sind der Einrichtung eines Zentrums außerhalb Europas, an der einige von uns seit Jahren intensiv arbeiten, viel näher gekommen", sagte sie am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge.

    Details nannte Frederiksen nicht, kündigte aber mehr Informationen in der kommenden Woche an. Niederländische Medien hatten zuvor berichtet, eine offizielle Bekanntgabe der Pläne solle am Montag bei einer Migrationskonferenz in Wien stattfinden. Als möglicher Standort für ein Abschiebezentrum wird dort Ruanda genannt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

    In die geplanten Abschiebezentren, auch "Return Hubs" genannt, sollen vollziehbar ausreisepflichtige Personen kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können - etwa, weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen. Deutschland treibt das Vorhaben seit längerem gemeinsam mit Österreich, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden voran. Im vergangenen Monat hatten die Mitgliedsländer der EU endgültig die rechtliche Grundlage zur Errichtung solcher Abschiebezentren in Drittstaaten geschaffen. Zuvor hatte auch das EU-Parlament zugestimmt./wbj/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Dänemarks Ministerpräsidentin Rückkehrzentren für Asylbewerber rücken näher Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über die von den EU-Ländern geplanten Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten. "Die Verhandlungen laufen richtig gut, und wir sind der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     