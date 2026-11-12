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    Aufbau einer Agentenwirtschaft, die für alle funktioniert

    Die Open Agentic Web Challenge

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    • Eine globale Challenge mit einem Preisgeld von 13.000 USD lädt Entwickler dazu ein, offene, interoperable KI-Agenten für das heutige Web zu entwickeln.
    • Unterstützt von Cognizant AI Lab, dem NANDA-Programm des MIT Media Lab, Mozilla, der ITU-T SG17 der Vereinten Nationen, AWS, der UT Austin School of Computing und AI Commons.

    LISSABON, Portugal, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Web Summit -- Organisationen aus Forschung, Industrie, Technologiestandards und Zivilgesellschaft kündigten heute die Open Agentic Web Challenge an, eine globale Initiative zum Aufbau eines offenen, sicheren und interoperablen Netzes von KI-Agenten.

    Die Challenge lädt Entwickler, Forscher, Startups, Unternehmen und Studierende dazu ein, öffentlich zugängliche, vernetzte agentenbasierte Websites zu entwickeln. Die Teilnehmer können auch Technologien und Standards entwickeln, die es Agenten ermöglichen, einander auf sichere, vertrauenswürdige und zuverlässige Weise zu finden und zusammenzuarbeiten.

    Der erste Wettbewerb läuft auf DevPost bis zum 11. Januar 2027. Ein Preisgeld von 13.000 USD wird für herausragende Leistungen vergeben. Die Gewinner werden auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2027 bekannt gegeben. Weitere Organisationen sind eingeladen, sich als Kooperationspartner anzuschließen.

    Warum ein offenes agentenbasiertes Web wichtig ist

    KI-Agenten beginnen, im Auftrag von Personen und Organisationen Dienstleistungen im Internet zu entdecken, zu kommunizieren, zu verhandeln und Transaktionen durchzuführen. Die Infrastruktur, die bestimmen wird, wie diese Akteure einander finden, Vertrauen aufbauen und Werte austauschen, befindet sich noch im Aufbau.

    Aktuell sind persönliche KI-Agenten weitgehend auf die Plattformen beschränkt, auf denen sie entwickelt wurden. Ohne offene Standards könnte sich diese Isolation vertiefen und es Menschen und Unternehmen erschweren, sich mit den von ihnen genutzten Diensten zu verbinden. Diese Herausforderung untersucht eine Alternative, bei der Menschen ihre eigenen Agenten auswählen können, Organisationen ihre Dienste agentenauffindbar machen können und unabhängig entwickelte Agenten plattformübergreifend interagieren können.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Open Agentic Web Challenge Aufbau einer Agentenwirtschaft, die für alle funktioniert Eine globale Challenge mit einem Preisgeld von 13.000 USD lädt Entwickler dazu ein, offene, interoperable KI-Agenten für das heutige Web zu entwickeln.Unterstützt von Cognizant AI Lab, dem NANDA-Programm des MIT Media Lab, Mozilla, der ITU-T SG17 …
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