Gelingt Nvidia das Comeback? Was geht bei Walt Disney, Alibaba & Walmart?

Dienstag, 17. November: Nvidia

In der kommenden Woche wird erstmals seit 33 Jahren nicht Jensen Huang die Geschäftszahlen des für den KI-Boom bestimmenden Halbleiterentwicklers vorstellen, sondern nach dessen Abgang Interimschefin Colette Kress, die seit 2013 Finanzvorstand des Unternehmens ist. Damit markiert der kommende Dienstag nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära für Nvidia, auch wenn eine wachsende Zahl an Unterstützern die Wiedereinsetzung von Huang als CEO fordert.

Gegenüber ihren Rekordnotierungen vor wenigen Wochen hat die Aktie inzwischen knapp ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Dadurch ist die Unternehmensbewertung so attraktiv wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Für das laufende Geschäftsjahr steht bei einem sehr günstigen Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,35 ein KGVe von 17,5 zu Buche, was um fast 58 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel sowie um 11,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Gleichzeitig wird eine erneut hochdynamische Geschäftsentwicklung erwartet. Die Erlöse sollen von 57,0 auf 108,7 Milliarden US-Dollar und damit um 90,7 Prozent klettern, für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) wird ein Wachstum von 1,30 US-Dollar auf 2,47 US-Dollar erwartet, das entspricht einem Anstieg von 90,0 Prozent.

Ungeachtet der attraktiven Unternehmensbewertung sowie der Aussicht auf erneut sehr starke Quartalszahlen liegen die Hürden für einen Kursanstieg nach den Zahlen und damit auf Wiedergutmachung nach den jüngsten Verlusten hoch, denn der Vertrauensverlust gegenüber dem Unternehmen und seiner Führungsqualität ist nach dem Rücktritt von Huang gewaltig.

Der Konzern muss mit Untersuchungen wegen möglicher Sanktionsumgehungen, Anlegerklagen aufgrund intransparenter Kommunikation (die Verhältnisse mit mindestens zwei Konzernangestellten sollen dem Verwaltungsrat schon deutlich früher als vergangene Woche bekannt gewesen sein) sowie verstärkter Aufmerksamkeit bezüglich der Start-up-Finanzierung rechnen. Eine mögliche Ursache für den Abgang von Huang könnte laut Medienberichten ein Machtkampf zwischen ihm und Kress gewesen sein, der sich an der riskanten Finanzierung von Unternehmenskunden entzündet haben soll. Dazu kommen Berichte, wonach Nvidia seine KI-Beschleuniger künstlich verknappt haben soll. Vor dem Vorstandsteam liegt am Dienstag eine Herkulesaufgabe, sich dieser Gemengelage zu stellen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und sich Fragen zur Zukunft des Unternehmens und seiner Führung zu stellen.

Angesichts der zuletzt hohen Kursverluste wettet eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt auf eine Erleichterungsrallye. 60,2 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Anteil von 39,8 Prozent gegenüber. Dabei müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf erhöhte Volatilität einstellen, denn eingepreist ist eine Kursreaktion von ±8,6 Prozent.

Dienstag, 17. November: Walt Disney

Über viele Jahre hinweg war die Aktie von Netflix derjenigen von Walt Disney weit enteilt, doch in den vergangenen 12 Monaten hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt. Während sich Netflix mit einem Minus von 46,2 Prozent fast halbiert hat, blickt Walt Disney auf ein Plus von 10,6 Prozent zurück. Das Unternehmen profitiert vor allem von seinem anhaltend starken Parkgeschäft und einer kräftigen Erholung der Erlöse an den Kino-Kassen, während Netflix unter rückläufigen Nutzungszeiten und einem langsameren Wachstum als erhofft im Werbegeschäft leidet.

Der Bewertungsunterschied ist dadurch fast vollständig verschwunden. Für das laufende Geschäftsjahr wird der Platzhirsch im Streaming-Geschäft mit einem KGVe von 17,4 gehandelt, während es beim "House of the Mouse" 17,2 sind. So gering war der Abstand seit Langem nicht mehr! Da Walt Disney gleichzeitig deutlich unter seinem 5-Jahres-Mittel von 21,8 gehandelt wird, könnte die Disney-Aktie im Fall guter Quartalszahlen und einer positiven Kursreaktion sogar an Netflix vorbeiziehen und plötzlich das höher bewertete Papier darstellen. Das allerdings wäre mit Blick auf die deutlich höhere Cashflow-Rendite von Walt Disney durchaus gerechtfertigt. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,7 ist die Aktie nicht nur deutlich günstiger als die von Netflix (19,8), sondern bietet gegenüber der historischen Norm sogar einen Abschlag von über 30 Prozent, der damit noch höher als beim KGV ist. Die Hürden für einen Kurssprung nach der Präsentation des Geschäftsberichtes liegen also niedrig.

Geschlagen werden müssen Umsatzerwartungen in Höhe von 25,15 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 1,68 US-Dollar je Aktie. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet das Steigerungen um 12,0 beziehungsweise 51,4 Prozent, womit Walt Disney auch beim Wachstum an Netflix vorbeiziehen würde. Rückenwind darf sich das Unternehmen unter anderem vom Kinoerfolg von 'Toy Story 5' erhoffen, der ein weltweites Einspielergebnis von 1,15 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Auch das Park- und Kreuzfahrtgeschäfte dürfte weiter gewachsen sein.

Bei Walt Disney überwiegen mit einem Call-Anteil von 58,5 Prozent die Wetten auf eine nach den Zahlen steigende Aktie; für die darauffolgenden Verfallstermine ist der Call-Anteil sogar noch deutlich höher, hier wird also auf eine wochenlange Anstiegsbewegung gewettet. Für die kommende Woche ist eine Bewegung um bis zu 6,1 Prozent eingepreist.

Mittwoch, 18. November: Palo Alto Networks

Die Bedrohung durch KI-unterstützte Cyberangriffe wird immer größer, wie der Binance-Hack oder die Attacken auf Kühlsysteme europäischer Supermarktketten gezeigt hat. Dementsprechend erfolgreich schneiden die Anbieter von Sicherheitslösungen sowohl operativ als auch an den Finanzmärkten gut ab. Die beiden Cybersecurity-ETFs von Amplify und Global X haben sich in den vergangenen 12 Monaten um 37 beziehungsweise 38 Prozent verteuert. Ausgewählten Einzelwerten wie CrowdStrike (+71,1 Prozent) gelangen sogar noch größere Kurswertsteigerungen, auch Palo Alto Networks schnitt mit einem Plus von 57,4 Prozent überdurchschnittlich gut ab – allerdings zum Preis einer Expansion der Bewertungsvielfachen.

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Spezialist für Netzwerk- und Cloud-Sicherheit mit einem Gewinnvielfachen von 77,1 bewertet. Selbst für das darauffolgende Geschäftsjahr liegt ein KGVe von 66,0 vor. Da diese nicht gleichzeitig durch ein attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (4,41) oder eine hohe Cashflow-Rendite (2,0 Prozent), abgesichert sind, wird die Wahrscheinlichkeit für eine Bewertungskorrektur immer größer. Einer solchen dürfte sich Palo Alto Networks nur entziehen, wenn das Wachstums weiter anzieht. Genau das ist in den vergangenen beiden Quartalen mit +34,5 und +31,2 Prozent der Fall gewesen.

Im abgelaufenen Dreimonatszeitraum soll sich Palo Alto Networks gegenüber dem Vorjahresquartal beim Umsatz um 34,0 Prozent auf 3,31 Milliarden US-Dollar gesteigert haben, während der bereinigte Gewinn pro Aktie von 0,93 auf 0,97 US-Dollar gestiegen sein soll. Der vergleichsweise geringe Anstieg geht auf Kosten im Zusammenhang mit der 25 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von CyberArk zurück, für die Investoren weitere Synergieeffekte und eine erfolgreich verlaufende Integration sehen wollen.

Ungeachtet der in diesem Jahr bereits stattlichen Kursgewinne überwiegen bei Palo Alto Networks mit 58,1 Prozent die Wetten auf einen fortgesetzten Kursanstieg. Zuletzt besonders gefragt waren Call-Optionen (weit) aus dem Geld, hier wird also auf eine besonders kräftige Bewegung zur Oberseite gewettet. Aktuell eingepreist ist eine Veränderung um ± 11,1 Prozent.

Donnerstag, 19. November: Alibaba

Während Anlegerinnen und Anleger im Zusammenhang mit US-Technologiewerten noch über ein mögliches Platzen der KI- und Bewertungsblase spekulieren findet das bei chinesischen Basiswerten längst statt. Der CSI China Internet ETF von KraneShares, welcher die wichtigsten Technologie- und Internetwerte aus der Volksrepublik enthält, hat binnen eines Jahres knapp 41 Prozent an Wert verloren und das ausgehend von überwiegend überschaubaren Bewertungsniveaus. Der Grund hierfür ist vor allem, dass eigentlich hochprofitable Unternehmen wie Alibaba, Baidu und JD.com ihre Ertragslage durch hohe Investitionen in KI- und Cloud-Infrastruktur verschlechtert haben, ohne dadurch die Wachstumsbeschleunigungen zu erzielen, wie sie beispielsweise Alphabet, Amazon und Microsoft gelungen sind.

Das beste Beispiel hierfür ist Alibaba. Erwirtschaftete der Allrounder im Geschäftsjahr 2026 noch einen Nettogewinn in Höhe von 17,9 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,35 Milliarden US-Dollar ist der Ertrag in den zurückliegenden 12 Monaten auf 10,8 Milliarden US-Dollar gesunken, während die Barmittelzuflüsse ihr Vorzeichen gewechselt haben und bei -11,3 Milliarden US-Dollar lagen, wodurch das einst üppige Nettovermögen von 50,6 auf nur noch 17,6 Milliarden US-Dollar geschrumpft ist. Für einen Turnaround der Aktie muss Alibaba also endlich nachweisen, dass diese Investitionen zu etwas gut gewesen sind – erst recht vor dem Hintergrund der noch immer schwachen Binnenkonjunktur und wachsender Handelshemmnisse, welche die Ertragslage im Kerngeschäft E-Commerce beeinträchtigen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzanstieg von 34,98 auf 40,45 Milliarden US-Dollar und damit um 15,6 Prozent gerechnet, was das höchste Plus seit fast 5 Jahren wäre. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll unterdessen von 0,62 auf 1,65 US-Dollar geklettert sein, was einen Anstieg von 166,1 Prozent und die Rückkehr auf frühere Niveaus bedeuten würde

Nach einer Talfahrt um knapp 41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten wettet mit 74,0 Prozent der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt eine überwältigende Mehrheit auf eine Erholungsrallye der technisch angeschlagenen Aktie, für die mit einer Kursbewegung um bis 7,4 Prozent gerechnet werden muss.

Donnerstag, 19. November: Walmart

Im zurückliegenden Quartal enttäuschte der weltweit größte Einzelhandelskonzern mit einer schwachen Umsatzprognose – eine Reaktion auf die knappen Kassen vieler US-Amerikanerinnen und -Amerikaner, die unter der seit Jahren anhaltenden Lebenshaltungskostenkrise leiden. Die Aktie geriet dadurch stark unter Druck und drohte zeitweise erstmals seit über einem Jahr unter die Marke von 100 US-Dollar zu fallen.

Die Enttäuschung war auch deshalb so groß, weil Walmart nach einer jahrelangen Rallye inzwischen mit einem Bewertungsproblem konfrontiert ist. Die Aktie wird mit einem KGVe 2026 von 44,4 gehandelt, das liegt um mehr als das Doppelte über dem Gewinnvielfachen von Nvidia und deutlich über dem Niveau der übrigen Magnificent-Seven-Werte (mit Ausnahme von Tesla), obwohl diese deutlich wachstumsstärker sind. Diese Entwicklung zeigt gleichzeitig auch, wie sehr die Flucht in vermeintlich sichere Häfen zu einer Bewertungsblase außerhalb von KI gesorgt hat.

Dementsprechend groß ist jetzt der Erfolgs- und Rechtfertigungsdruck auf das Unternehmen, das nicht nur mit klammen Kundinnen und Kunden und einer Abwanderung zu günstigeren Ladengeschäften, sondern auch mit Handelshemmnissen und sinkenden Margen zu kämpfen hat. Gegenüber dem Vorjahrsquartal wird ein Umsatzwachstum von 5,3 Prozent auf 187,26 Milliarden US-Dollar erwartet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll um 2 Cent auf 0,64 US-Dollar geklettert sein. Entscheiden für den Kursverlauf nach der Ergebnispräsentation dürfte außerdem die Prognose für das kommende Quartal werden – im Weihnachtsquartal erwirtschaftet Walmart üblicherweise ein Ergebnis um rund 10 Milliarden US-Dollar über den übrigen Quartalen.

Nach der Enttäuschung im vergangenen Quartal (-9,2 Prozent) erwarten Anlegerinnen und Anleger mit einer Zweidrittelmehrheit Wiedergutmachung von der Walmart-Aktie. Der Call-Quote von 66,5 Prozent steht ein Put-Anteil von 33,5 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Post-Earnings-Move von bis zu 6,2 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher FFO statt EPS

Stand: Sonntag, 15. November, 13:10 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



