Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 200.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 9.000 mehr als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt mit 194.000 Anträgen gerechnet.

Der Wert der Vorwoche wurde um 2.000 auf 191.000 nach oben revidiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust, und die Zahl der Hilfsanträge ist im historischen Vergleich als niedrig. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung, der am Freitag veröffentlicht wurde, war im Oktober deutlich besser als erwartet ausgefallen.

In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch ein robuster Arbeitsmarkt zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird allerdings im Dezember wegen der erhöhten Inflation mit einer Leitzinserhöhung gerechnet./jsl//mis



