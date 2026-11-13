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    Sixt-Aktie: Golden Cross und starke Zahlen – Kurs bald dreistellig?

    Über 40 % möglich

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    Rekordumsatz, höhere Jahresprognose und ein bullisches Chartsignal: Die Sixt-Aktie nimmt Fahrt auf. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial. Fällt jetzt die 100-Euro-Marke?

    Für Sie zusammengefasst
    Über 40 % möglich - Sixt-Aktie: Golden Cross und starke Zahlen – Kurs bald dreistellig?
    Foto: Winfried Rothermel - Winfried Rothermel

    Es geht auch ohne KI. Der Autovermieter Sixt hat Anleger Donnerstag mit starken Quartalszahlen und einer höheren Umsatzprognose überzeugt. Die Aktie legt zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 77,85 Euro zu und näherte sich damit ihrem Jahreshoch von 78,20 Euro.

    Auch charttechnisch rückt der Titel in den Fokus: Bereits vor den Quartalszahlen hatte die Aktie auf sich aufmerksam gemacht. Anfang November durchbrach die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben und generiert ein Golden Cross: Ein starkes Kaufsignal in der Charttechnik.

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    Sixt steigert Umsatz zum 21. Mal in Folge

    Im dritten Quartal steigerte Sixt seinen Umsatz um 11,8 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro und erreichte damit den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Zugleich lagen die Erlöse bereits im 21. Quartal hintereinander über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum.

    Der Vorsteuergewinn kletterte um neun Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 197,4 Millionen Euro. Besonders kräftig wuchs das Geschäft im europäischen Ausland mit einem Plus von 14,7 Prozent. In Deutschland legten die Erlöse um 11,1 Prozent zu, in Nordamerika um 7,7 Prozent.

    Prognose geht rauf

    Für das Gesamtjahr erwartet Sixt nun einen Umsatz von knapp 4,7 Milliarden Euro. Bisher hatte der Vorstand 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die angestrebte Vorsteuermarge bleibt bei rund zehn Prozent.

    Analysten sehen bis zu 110 Euro

    Die DZ Bank bewertet die neue Umsatzprognose positiv, da sie über den bisherigen Markterwartungen von 4,59 Milliarden Euro liegt. Sie bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro.

    Noch optimistischer ist Jefferies. Die Analysten verweisen auf Umsätze, die ihre Erwartungen um 5,5 Prozent übertroffen haben, und halten an ihrem Kursziel von 110 Euro fest. Ausgehend von 77,85 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 41 Prozent.

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    Mein Tipp: Die 100-Euro-Marke ist erreichbar

    Sixt bestätigte das Golden Cross von Anfang November jetzt mit starken Quartalszahlen. Die erhöhte Prognose und Marktanteilsgewinne sprechen für weiteres Wachstum. Die Abhängigkeit von der Konjunktur, Fahrzeugkosten und sinkende Gewinnmargen bleiben dabei Risiken. Entscheidend wird sein, ob Sixt auch außerhalb der starken Sommersaison profitabel wachsen kann. Insgesamt bleiben die Aussichten für die Aktie aber gut.

    Ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch von 78,20 Euro könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Der Weg bis zur psychologischen Marke von 100 Euro wäre dann frei. Damit hätte die Aktie noch ein Potenzial von rund 30 Prozent. 

    In der wO Börsenlounge haben wir übrigens Mitte August einen Optionsschein auf Sixt gekauft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist er nach den starken Zahlen aber endlich in Plus gelaufen und kommt auf ein Plus von fast 10 Prozent. Für mutige Anleger könnte es sich daher auch lohnen auf diese riskantere Variante bei Sixt zu setzen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    RedakteurMarkus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite.
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    Verfasst vonRedakteurRedakteurMarkus Weingran
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