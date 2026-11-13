Sixt-Aktie: Golden Cross und starke Zahlen – Kurs bald dreistellig?

Auch charttechnisch rückt der Titel in den Fokus: Bereits vor den Quartalszahlen hatte die Aktie auf sich aufmerksam gemacht. Anfang November durchbrach die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben und generiert ein Golden Cross: Ein starkes Kaufsignal in der Charttechnik.

Es geht auch ohne KI. Der Autovermieter Sixt hat Anleger Donnerstag mit starken Quartalszahlen und einer höheren Umsatzprognose überzeugt. Die Aktie legt zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 77,85 Euro zu und näherte sich damit ihrem Jahreshoch von 78,20 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sixt steigert Umsatz zum 21. Mal in Folge

Im dritten Quartal steigerte Sixt seinen Umsatz um 11,8 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro und erreichte damit den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Zugleich lagen die Erlöse bereits im 21. Quartal hintereinander über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum.

Der Vorsteuergewinn kletterte um neun Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 197,4 Millionen Euro. Besonders kräftig wuchs das Geschäft im europäischen Ausland mit einem Plus von 14,7 Prozent. In Deutschland legten die Erlöse um 11,1 Prozent zu, in Nordamerika um 7,7 Prozent.

Prognose geht rauf

Für das Gesamtjahr erwartet Sixt nun einen Umsatz von knapp 4,7 Milliarden Euro. Bisher hatte der Vorstand 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die angestrebte Vorsteuermarge bleibt bei rund zehn Prozent.

Analysten sehen bis zu 110 Euro

Die DZ Bank bewertet die neue Umsatzprognose positiv, da sie über den bisherigen Markterwartungen von 4,59 Milliarden Euro liegt. Sie bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro.

Noch optimistischer ist Jefferies. Die Analysten verweisen auf Umsätze, die ihre Erwartungen um 5,5 Prozent übertroffen haben, und halten an ihrem Kursziel von 110 Euro fest. Ausgehend von 77,85 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 41 Prozent.

Mein Tipp: Die 100-Euro-Marke ist erreichbar

Sixt bestätigte das Golden Cross von Anfang November jetzt mit starken Quartalszahlen. Die erhöhte Prognose und Marktanteilsgewinne sprechen für weiteres Wachstum. Die Abhängigkeit von der Konjunktur, Fahrzeugkosten und sinkende Gewinnmargen bleiben dabei Risiken. Entscheidend wird sein, ob Sixt auch außerhalb der starken Sommersaison profitabel wachsen kann. Insgesamt bleiben die Aussichten für die Aktie aber gut.

Ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch von 78,20 Euro könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Der Weg bis zur psychologischen Marke von 100 Euro wäre dann frei. Damit hätte die Aktie noch ein Potenzial von rund 30 Prozent.

In der wO Börsenlounge haben wir übrigens Mitte August einen Optionsschein auf Sixt gekauft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist er nach den starken Zahlen aber endlich in Plus gelaufen und kommt auf ein Plus von fast 10 Prozent. Für mutige Anleger könnte es sich daher auch lohnen auf diese riskantere Variante bei Sixt zu setzen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1146,82 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte CostCo Wholesale Costco Wholesale +0,42 % Aktie 0 Aufrufe heute knigge-beatnik 07.09.26, 10:55

Markus Weingran

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in derauf YouTube zu sehen. Seineundfinden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"