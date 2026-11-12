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    Neues 52-Wochen-Tief: Rheinmetall verliert weiter an Boden

    Unter Druck

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    Rheinmetall verliert heute 4,70 % und verzeichnet damit auf Wochensicht ein Minus von 17,64 %.

    Unter Druck - Neues 52-Wochen-Tief: Rheinmetall verliert weiter an Boden
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Rheinmetall: Mit 769,05 Euro notiert die Aktie unter der Marke von 800 Euro. Ein konkreter Auslöser für den erneuten Rückgang ist nicht erkennbar. Die Konkurrenz zeigt ein gemischtes Bild: Während BAE Systems und Thales ebenfalls nachgeben, legen General Dynamics und Lockheed Martin leicht zu.

    Rheinmetall Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 12.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Rheinmetall mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -31,48 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -49,95 % erlebt.

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    Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,18 %. Thales notiert im Minus, mit -1,69 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,45 %. Lockheed Martin legt um +0,33 % zu Northrop Grumman notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall entwickelt und produziert Wehrtechnik für Streitkräfte: Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Elektronik. Der Konzern zählt zu Europas führenden Rüstungsanbietern und ist ein bedeutender Munitionslieferant der NATO-Staaten. Konkurrenten sind BAE Systems, KNDS, General Dynamics und Leonardo. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination aus Waffen-, Munitions- und Fahrzeugkompetenz sowie die etablierte 120-mm-Panzerkanonentechnik.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,32 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 42,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 55,37 %, über 10 Jahre bei 28,06 %.

    Börsen Update Europa - 12.11. - CH 20 stark +0,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,64 %
    1 Monat -16,30 %
    3 Monate -31,48 %
    1 Jahr -54,97 %
    Stand: 12.11.2026, 15:00 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    -4,72 %
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    +179,55 %
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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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