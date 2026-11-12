123fahrschule SE: Roundtable für Investoren am 01.12.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit 123fahrschule SE . Unternehmen: 123fahrschule SE Datum: 01.12.2026 11:00 Uhr Speaker: Ralf Thomas, Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-12-01-jhrn3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Spannender Reverse IPO 123Fahrschule 123fahrschule +2,00 % Aktie 8 Aufrufe heute Markus1973HH 10.11.26, 08:48

+++Über 123fahrschule SE: Die 123fahrschule SE hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und ist mittlerweile der größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche. Durch die firmeneigene Software ermöglicht das Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung. Durch die digitale Anwendungssoftware wird den Fahrschülern eine vereinfachte Lernerfahrung und individuelle Lernfortschrittskontrolle für alle Führerscheinklassen ermöglicht. Darüber hinaus verschafft sich das Unternehmen dank integrierter Fahrlehrerausbildung einen klaren Wettbewerbsvorteil einer Branche, welche sich durch eine strukturelle Überalterung der Fahrlehrer kennzeichnet.