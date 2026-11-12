Nvidia-Chef geht nach Affäre
- Nvidia-Chef Jensen Huang gibt seinen Posten auf
- Rücktritt nach Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
- US-Konzern teilte den Schritt am Donnerstag mit
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Nvidia -Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,66 % und einem Kurs von 140,1 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +37,76 %/+175,52 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Gesamte NVIDIA Position verkauft, vielleicht irgendwann günstigerer Einstieg wieder möglich. Niemals in Aktien verlieben. 💸☕
Wir werden für Jensen Huang, NVIDIA und seine Familie beten.