LAGENIO erhöht die Familiensicherheit in dieser Weihnachtszeit mit der Verfügbarkeit der K9 Smartwatch

NEW YORK, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Laut der More in Common 2025-Umfrage geben 93 % der US-Eltern an , dass die Online-Sicherheit ihre größte Sorge ist. Daher ist der Bedarf an zuverlässiger Familienverbindung dringender denn je. Um dieser dringenden Nachfrage gerecht zu werden, hat LAGENIO heute die weltweite Verfügbarkeit seiner K9 Smartwatch erweitert, die nun in über 45 Ländern und Regionen erhältlich ist. Unterstützt durch eine Studie von Ipsos , die zeigt, dass 55 % der Eltern aktiv technische Lösungen für mehr Sicherheit einsetzen, ist das Gerät ein ideales Weihnachtsgeschenk für Familien, die eine sichere Verbindung suchen. Saisonale Vorteile sind vom 19. bis 30. November 2026 direkt auf der offiziellen Website von LAGENIO und über Amazon verfügbar.

Der Diensthund: Innovationen für mehr Sicherheit in der Familie

Im Mittelpunkt dieser Initiative steht die K9 Smartwatch, die für fortschrittliche Konnektivität und ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit für die Eltern entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über verbesserte GPS-Genauigkeit, Zwei-Wege-Anrufe und SOS-Notruffunktionen, sodass Kinder unbesorgt auf Entdeckungstour gehen können, während die Eltern jederzeit erreichbar sind. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Klassenzimmermodus zur Minimierung von Ablenkungen und Geofencing-Benachrichtigungen, die Eltern benachrichtigen, wenn Kinder festgelegte Sicherheitszonen betreten oder verlassen. Dies verkörpert den Kernwert der Marke Innovation und ihr beruhigendes Versprechen: Bleiben Sie in Verbindung, bleiben Sie sicher.

„Wahre Seelenruhe für Eltern bedeutet nicht ständige Überwachung, sondern das Wissen, dass ihr Kind sie sofort erreichen kann", sagte Kitty Leung, Gründerin von LAGENIO. „In dieser Weihnachtszeit erleichtern wir es Familien, dieses Vertrauen zu erlangen und Geschenke in dauerhafte Sicherheit zu verwandeln."

Vorteile beim Black Friday und Weihnachtseinkauf

Die Weihnachtskampagne von LAGENIO berücksichtigt unterschiedliche Einkaufspräferenzen, wobei besonderes Augenmerk auf die Käufer am Black Friday gelegt wird. Auf der offiziellen Website erhalten Kunden kostenloses Zubehör und Anleitungen zur SIM-Kompatibilität, während Amazon-Kunden von Prime-Versand und problemlosen Rücksendungen profitieren. Vom 19. bis 30. November 2026, also während des Black Friday-Zeitraums, werden an der Kasse automatisch Sonderpreise für die Feiertage angewendet – ein Aktionscode ist nicht erforderlich.

Über LAGENIO

LAGENIO widmet sich Familiensicherheitstechnologie – der Entwicklung intelligenter Geräte, die sich um echte Kindersicherheit, nahtlose Familienverbindung und völlige elterliche Ruhe drehen. Die Smartwatches für Kinder des Unternehmens verändern die Art und Weise, wie Familien in Verbindung bleiben, indem sie Kindern Freiheit geben und gleichzeitig den Eltern durch Echtzeitinformationen Sicherheit bieten. Bleiben Sie in Verbindung, bleiben Sie gesund.

Weitere Informationen zur Weihnachtskampagne finden Sie unter www.lagenio.com oder finden Sie LAGENIO auf Amazon.

Medienkontakt:

Kitty Leung

sales@lagenio.com

+86-15914183886

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