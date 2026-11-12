Ellavox heißt jetzt Ellaworx AI - ein Spiegelbild des Wachstums vom Spezialisten für Sprach-KI zum Anbieter von KI-Fachkräften für Unternehmen.

ST. LOUIS, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox gab heute sein Rebranding in Ellaworx AI bekannt, was die Transformation des Unternehmens von Experten für dialogbasierte KI-Sprachagenten hin zu umfassenden KI-Unternehmenslösungen für den KI-gestützten Handel widerspiegelt.

Ellavox wurde ursprünglich zur Entwicklung von KI-Sprachagenten gegründet und leitet seinen Namen von vox, dem lateinischen Wort für Stimme, ab.

Mit der Weiterentwicklung der Kundenbedürfnisse ging das Unternehmen weit über reine Gespräche hinaus. Um diese Agenten im täglichen Betrieb nutzbar zu machen, mussten sie mit Geschäftssystemen, Betriebsdaten und den Arbeitsabläufen verbunden werden, die Gespräche in abgeschlossene Arbeit umwandeln. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelte das Unternehmen Fähigkeiten, um diese Anforderungen zu erfüllen, nämlich Automatisierung, Analytik, Optimierung und Agentenorchestrierung.

Der Name Ellaworx AI symbolisiert diesen Fortschritt: Eine ausgereifte Plattform, die auf realen Kundenbedürfnissen basiert, sich in Unternehmenseinsätzen bewährt hat und auf KI setzt, die einfach funktioniert.

„Unser ursprünglicher Name spiegelte unseren ersten Durchbruch wider: Wir bieten außergewöhnliche KI-Sprachagenten, mit denen die Menschen problemlos kommunizieren können", sagte Sean Alsup, CEO und Mitbegründer von Ellaworx AI. „Unser neuer Name spiegelt eine viel größere Mission wider: Bereitstellung von KI, die unternehmensweit, sicher und skalierbar funktioniert."

Kernkompetenzen im Bereich KI

Ellaworx AI bietet jetzt integrierte Lösungen in fünf (5) sich ergänzenden Disziplinen an:

Konversationelle KI: Intelligente KI-Mitarbeiter, die mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern über Sprache, Text, E-Mail und Chat kommunizieren.





Intelligente KI-Mitarbeiter, die mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern über Sprache, Text, E-Mail und Chat kommunizieren. KI-Automatisierung: KI-Agenten, die Geschäftsprozesse ausführen, Arbeitsabläufe koordinieren und wiederkehrende Aufgaben automatisieren.





KI-Agenten, die Geschäftsprozesse ausführen, Arbeitsabläufe koordinieren und wiederkehrende Aufgaben automatisieren. KI-Analysen und -Intelligenz: KI-Systeme, die operative Informationen analysieren, Risiken und Chancen identifizieren und umsetzbare Empfehlungen liefern.





KI-Systeme, die operative Informationen analysieren, Risiken und Chancen identifizieren und umsetzbare Empfehlungen liefern. KI-Optimierung: Intelligente Systeme zur Verbesserung von Planung, Routenplanung, Ressourcenzuweisung und betrieblicher Effizienz.





Intelligente Systeme zur Verbesserung von Planung, Routenplanung, Ressourcenzuweisung und betrieblicher Effizienz. KI-Infrastruktur für autonome Agenten: Gesteuerte autonome Agenten, private Agent-zu-Agent-Kommunikation und fortschrittliche Verzeichnisdienste ermöglichen einen sicheren agentenbasierten Handel über Unternehmensgrenzen hinweg.

Zusammen ermöglichen diese Fähigkeiten Unternehmen, über isolierte KI-Anwendungen hinauszugehen und verwaltete KI-Belegschaften aufzubauen, die mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Offen durch Design. Standardmäßig geregelt. Gebaut, um Intelligenz zu verbinden

Die Erweiterung wird durch die Ellaworx-Plattform unterstützt, ihre integrierte Infrastruktur für den Aufbau, die Bereitstellung, die Steuerung und das Management von KI-Mitarbeitern in großem Umfang. Es vereint eine offene Architektur, autonome Agenten, operative Intelligenz und umfassende Steuerung. Es umfasst das Elladex-Agentenverzeichnis und das AGX-Netzwerk, um eine sichere Zusammenarbeit von KI-Agenten über verschiedene Organisationen hinweg zu ermöglichen.

Ellaworx hilft Unternehmen dabei, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, ihr Wissen und ihr geistiges Eigentum zu behalten. Die Ellaworx-Plattform unterstützt 1.100 Kundenstandorte, betreut 14.300 Mitarbeiter und ermöglicht Erlebnisse für mehr als 2,7 Millionen Kunden.

Ein neuer Name für eine größere Mission

Ellaworx wurde von den ehemaligen Führungskräften von Connectria gegründet, einem 2024 übernommenen Managed-Service-Provider für Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Millionen US-Dollar und mehr als 1.000 Unternehmenskunden weltweit. Ellaworx nutzt jahrzehntelange Erfahrung im Unternehmensbetrieb in Verbindung mit fortschrittlichen KI-Innovationen, um bahnbrechende Ergebnisse für Kunden weltweit zu erzielen.

Über Ellaworx AI

Ellaworx AI www.ellaworx.ai unterstützt Unternehmen beim Aufbau, der Bereitstellung und der Verwaltung vollständig kontrollierter KI-Belegschaften.

Medienkontakt:

Rich Waidmann

rwaidmann@ellavox.ai

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