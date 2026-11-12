🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ellavox heißt jetzt Ellaworx AI - ein Spiegelbild des Wachstums vom Spezialisten für Sprach-KI zum Anbieter von KI-Fachkräften für Unternehmen.

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen KI-Analysen, Automatisierung, Optimierung und autonome Agenten treiben das schnelle Wachstum voran.

    ST. LOUIS, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox gab heute sein Rebranding in Ellaworx AI bekannt, was die Transformation des Unternehmens von Experten für dialogbasierte KI-Sprachagenten hin zu umfassenden KI-Unternehmenslösungen für den KI-gestützten Handel widerspiegelt.

    Ellavox wurde ursprünglich zur Entwicklung von KI-Sprachagenten gegründet und leitet seinen Namen von vox, dem lateinischen Wort für Stimme, ab.

    Mit der Weiterentwicklung der Kundenbedürfnisse ging das Unternehmen weit über reine Gespräche hinaus. Um diese Agenten im täglichen Betrieb nutzbar zu machen, mussten sie mit Geschäftssystemen, Betriebsdaten und den Arbeitsabläufen verbunden werden, die Gespräche in abgeschlossene Arbeit umwandeln. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelte das Unternehmen Fähigkeiten, um diese Anforderungen zu erfüllen, nämlich Automatisierung, Analytik, Optimierung und Agentenorchestrierung.

    Der Name Ellaworx AI symbolisiert diesen Fortschritt: Eine ausgereifte Plattform, die auf realen Kundenbedürfnissen basiert, sich in Unternehmenseinsätzen bewährt hat und auf KI setzt, die einfach funktioniert.

    „Unser ursprünglicher Name spiegelte unseren ersten Durchbruch wider: Wir bieten außergewöhnliche KI-Sprachagenten, mit denen die Menschen problemlos kommunizieren können", sagte Sean Alsup, CEO und Mitbegründer von Ellaworx AI. „Unser neuer Name spiegelt eine viel größere Mission wider: Bereitstellung von KI, die unternehmensweit, sicher und skalierbar funktioniert."

    Kernkompetenzen im Bereich KI
    Ellaworx AI bietet jetzt integrierte Lösungen in fünf (5) sich ergänzenden Disziplinen an:

    • Konversationelle KI: Intelligente KI-Mitarbeiter, die mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern über Sprache, Text, E-Mail und Chat kommunizieren.

    • KI-Automatisierung: KI-Agenten, die Geschäftsprozesse ausführen, Arbeitsabläufe koordinieren und wiederkehrende Aufgaben automatisieren.

    • KI-Analysen und -Intelligenz: KI-Systeme, die operative Informationen analysieren, Risiken und Chancen identifizieren und umsetzbare Empfehlungen liefern.

    • KI-Optimierung: Intelligente Systeme zur Verbesserung von Planung, Routenplanung, Ressourcenzuweisung und betrieblicher Effizienz.

    • KI-Infrastruktur für autonome Agenten: Gesteuerte autonome Agenten, private Agent-zu-Agent-Kommunikation und fortschrittliche Verzeichnisdienste ermöglichen einen sicheren agentenbasierten Handel über Unternehmensgrenzen hinweg.

    Zusammen ermöglichen diese Fähigkeiten Unternehmen, über isolierte KI-Anwendungen hinauszugehen und verwaltete KI-Belegschaften aufzubauen, die mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

    Offen durch Design. Standardmäßig geregelt. Gebaut, um Intelligenz zu verbinden
    Die Erweiterung wird durch die Ellaworx-Plattform unterstützt, ihre integrierte Infrastruktur für den Aufbau, die Bereitstellung, die Steuerung und das Management von KI-Mitarbeitern in großem Umfang. Es vereint eine offene Architektur, autonome Agenten, operative Intelligenz und umfassende Steuerung. Es umfasst das Elladex-Agentenverzeichnis und das AGX-Netzwerk, um eine sichere Zusammenarbeit von KI-Agenten über verschiedene Organisationen hinweg zu ermöglichen.

    Ellaworx hilft Unternehmen dabei, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, ihr Wissen und ihr geistiges Eigentum zu behalten. Die Ellaworx-Plattform unterstützt 1.100 Kundenstandorte, betreut 14.300 Mitarbeiter und ermöglicht Erlebnisse für mehr als 2,7 Millionen Kunden.

    Ein neuer Name für eine größere Mission
    Ellaworx wurde von den ehemaligen Führungskräften von Connectria gegründet, einem 2024 übernommenen Managed-Service-Provider für Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Millionen US-Dollar und mehr als 1.000 Unternehmenskunden weltweit. Ellaworx nutzt jahrzehntelange Erfahrung im Unternehmensbetrieb in Verbindung mit fortschrittlichen KI-Innovationen, um bahnbrechende Ergebnisse für Kunden weltweit zu erzielen.

    Über Ellaworx AI
    Ellaworx AI www.ellaworx.ai unterstützt Unternehmen beim Aufbau, der Bereitstellung und der Verwaltung vollständig kontrollierter KI-Belegschaften.

    Medienkontakt:
    Rich Waidmann
    rwaidmann@ellavox.ai

    Ellaworx AI Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ellavox-heiWt-jetzt-ellaworx-ai--ein-spiegelbild-des-wachstums-vom-spezialisten-fur-sprach-ki-zum-anbieter-von-ki-fachkraften-fur-unternehmen-302936958.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Ellavox heißt jetzt Ellaworx AI - ein Spiegelbild des Wachstums vom Spezialisten für Sprach-KI zum Anbieter von KI-Fachkräften für Unternehmen. Umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen KI-Analysen, Automatisierung, Optimierung und autonome Agenten treiben das schnelle Wachstum voran.ST. LOUIS, 12. November 2026 /PRNewswire/ - Ellavox gab heute sein Rebranding in Ellaworx AI bekannt, was …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     