🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wer spricht für Europa? Kallas sieht Frage geklärt

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Kallas nennt Costa, von der Leyen und sich selbst
    • Ukraine und Russland sprechen erstmals wieder direkt
    • Merz setzt auf E3, während andere Costa unterstützen
    Wer spricht für Europa? Kallas sieht Frage geklärt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DUBLIN (dpa-AFX) - EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas zufolge ist bereits geklärt, wer Europa bei Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertreten soll. Was die europäische Sicherheit betreffe, seien die Verträge sehr eindeutig, sagte die EU-Außenbeauftragte am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin.

    Demnach seien EU-Ratspräsident António Costa, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und sie selbst als EU-Außenbeauftragte dafür zuständig, Europa in Sicherheitsfragen zu vertreten. "Natürlich können die Staats- und Regierungschefs anders entscheiden, wenn sie wollen", sagte Kallas weiter. "Ich garantiere Ihnen aber, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird. Es ist einfacher, an den bereits bestehenden Vereinbarungen festzuhalten."

    Erstmalig wieder Gespräche

    Zum ersten Mal seit Monaten haben die Ukraine und Russland am Dienstag unter US-Vermittlung wieder direkte Gespräche über ein Ende des Krieges auf Arbeitsebene aufgenommen. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner wollen Russlands Präsidenten Wladimir Putin davon überzeugen, dass die Europäer bei künftigen Friedensgesprächen mit am Tisch sitzen.

    In der EU ist allerdings seit längerer Zeit strittig, wer für die Europäer den Platz einnehmen soll. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sähe weiterhin vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien am Zug. Diese sogenannte E3 sei ein bewährtes Format, zu dem teilweise Italien und Polen hinzugezogen würden, sagte er in Dublin.

    Stimmen für Costa

    Luxemburgs Premierminister Luc Frieden sagte vor dem Treffen zwar, dass der Inhalt wichtiger sei als die Person. Gleichzeitig betonte er, es gebe mit Ratspräsident Costa einen natürlichen Vertreter. Er sei von den Staats- und Regierungschef gewählt worden. "Und deshalb unterstütze ich die Teilnahme von Präsident Costa an solchen Gesprächen", sagte Frieden.

    Lettlands Ministerpräsident Andris Kulbergs sagte auf Nachfrage: "Offiziell, als Amtsträger, ist António Costa der Verantwortliche, wenn wir unsere Architektur betrachten. Ja, offiziell." Man werde darüber diskutieren./rdz/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Wer spricht für Europa? Kallas sieht Frage geklärt EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas zufolge ist bereits geklärt, wer Europa bei Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertreten soll. Was die europäische Sicherheit betreffe, seien die Verträge sehr eindeutig, sagte die EU-Außenbeauftragte am Rande …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     