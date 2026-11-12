Tradeify wird offizieller Handelspartner von Inter Miami CF

MIAMI, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Tradeify, ein führendes Unternehmen für den Eigenhandel mit Futures mit Hauptsitz in Boca Raton, Florida, ist stolz darauf, seine mehrjährige Partnerschaft mit Inter Miami CF als offizieller Handelspartner des Clubs bekannt zu geben. Die Partnerschaft basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass es wichtig ist, Menschen Möglichkeiten zur Verfolgung ihrer Ziele zu eröffnen, und bringt Tradeify mit einem globalen Club zusammen, dessen Philosophie der Freiheit zu träumen für seinen bemerkenswerten Werdegang von zentraler Bedeutung war.

Tradeify wurde 2024 gegründet und ist rasant gewachsen. Das Unternehmen hat eine globale Community aufgebaut, die sich der Schaffung von Möglichkeiten für Händler widmet und mehr als 440 Millionen Dollar an seine Nutzer ausgezahlt hat. Die Partnerschaft mit Inter Miami CF stellt einen wichtigen Meilenstein für das kontinuierliche Wachstum und die globale Expansion von Tradeify dar.

Tradeify und Inter Miami CF werden die Partnerschaft durch eine Reihe von fanorientierten Erlebnissen, Inhalten und Aktionen zum Leben erwecken, die die Tradeify-Community mit dem Club und seiner globalen Fangemeinde verbinden sollen. Sowohl Fußball als auch Trading erfordern Vorbereitung, Disziplin und die Fähigkeit, unter Druck Leistung zu erbringen. Diese gemeinsamen Werte bilden die Grundlage für die Partnerschaft und verbinden den Wettbewerbsgeist von Inter Miami CF mit dem Engagement von Tradeify für die Stärkung seiner Gemeinschaft.

„Tradeify ist eine wertvolle Ergänzung unseres wachsenden Portfolios globaler Partner, und wir freuen uns, sie bei Inter Miami CF begrüßen zu dürfen", sagte Euan Warren, Senior Vice President, Partnerships, Inter Miami CF. „Diese Zusammenarbeit spiegelt die Möglichkeit wider, zwei global ausgerichtete Marken durch Fußball, gemeinsame Werte und innovative Fanbindung zusammenzubringen. Wir freuen uns darauf, eine Partnerschaft aufzubauen, die für beide Organisationen Mehrwert schafft und unseren Fans aufregende Erlebnisse bietet."

Im Rahmen der Partnerschaft wird Tradeify außerdem einzigartige Herausforderungen für seine Nutzer entwickeln, während sich die Fans während der gesamten Partnerschaft auf exklusive Inhalte, Wettbewerbe und Erlebnisse freuen können.

„Die Philosophie ‚Freedom to Dream' von Inter Miami CF hat uns von Anfang an sehr angesprochen", sagte Brett Simberkoff, Gründer und CEO von Tradeify. „Tradeify wurde gegründet, um Händlern Möglichkeiten zur Verfolgung ihrer Ziele zu bieten, und es besteht eine natürliche Verbindung zwischen dem und dem, wofür Inter Miami steht. Uns verbindet auch ein starker Fokus auf Leistung – die Vorbereitung, Disziplin und Entscheidungsfindung, die erforderlich sind, um unter Druck erfolgreich zu sein. Wir freuen uns unglaublich, Teil der Inter Miami CF-Familie zu werden und diese Partnerschaft für unsere Community und die Fans des Clubs auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken."

Die Fans von Inter Miami CF können sich auf exklusive Inhalte, spannende Aktionen und einzigartige Erlebnisse freuen, da Tradeify und der Club die Partnerschaft zum Leben erwecken. Folgen Sie @tradeifyfunding und @intermiamicf für die neuesten Updates.

Über Tradeify

Tradeify ist ein führendes US-amerikanisches Eigenhandelsunternehmen für Futures mit Hauptsitz in Boca Raton, Florida. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und bietet Privatanlegern leistungsbasierte Bewertungen und simulierte, finanzierte Konten an. Stand November 2026 hat Tradeify mehr als 440.000.000 US-Dollar an finanzierte Händler ausgezahlt. Erfahren Sie mehr unter tradeify.co.

Über Inter Miami CF

Club International de Fútbol Miami, bekannt als Inter Miami CF, ist ein rekordverdächtiger professioneller Fußballverein mit Wurzeln in Südflorida und einer globalen Vision, der die Landschaft des Sports in Nordamerika neu gestaltet und Fans auf der ganzen Welt begeistert. Angeführt vom größten Spieler aller Zeiten, Leo Messi, sowie von internationalen Spitzentalenten und aufstrebenden lokalen Eigengewächsen, hat der Club in nur sechs Spielzeiten vier große Titel gewonnen, darunter den MLS Cup 2025. Der Verein, der sich aktuell in seiner siebten Saison befindet, feiert sein Debüt mit der historischen Einweihung des Nu Stadiums am 4. April, die vor ausverkauftem Haus stattfand.

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