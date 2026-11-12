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    James Macintosh zum Chairman und CEO ernannt

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    James Macintosh zum Chairman und CEO ernannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 11. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) („Graycliff“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass James Macintosh, der zuvor von 2019 bis 2025 als President und Chief Executive Officer („CEO“) tätig war und derzeit als Direktor fungiert, mit sofortiger Wirkung zum Chairman und CEO ernannt wurde. Arndt Roehlig ist von seinen Ämtern als President, Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens zurückgetreten, um sich anderen geschäftlichen Unternehmungen zu widmen.

     

    Das Board of Directors dankt Herrn Roehlig für seine Unterstützung bei der Umstrukturierung des Unternehmens zu Beginn dieses Jahres sowie für sein Engagement und seine strategische Führung während seiner Amtszeit und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

     

    Herr Macintosh verfügt über 40 Jahre Erfahrung im kanadischen und US-amerikanischen Rohstoffsektor. Er hat einen B.Sc. (Honours) in Geological Sciences von der Queen’s University und kann auf eine umfangreiche Laufbahn zurückblicken, darunter Tätigkeiten als Bergbauanalyst sowie in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensführung sowie Exploration und Erschließung bei verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen.

     

    Graycliff freut sich zudem, die Ernennung von Steve Anderson zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Anderson bringt über 45 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration und Erschließung in das Unternehmen ein. Anfang der 1990er Jahre gründete er Vision Exploration, ein Unternehmen, das alle Aspekte der Exploration abdeckt, darunter die Absteckung von Claims, geologische Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen. Als Direktor von Liberty Mines war er Teil des Teams, das das Projekt von der Grundlagenexploration über die Erschließung und den Bau der Redstone-Aufbereitungsanlage bis hin zur Produktion und dem Verkauf von Konzentrat an eine chinesische Schmelze geführt hat.

     

    „Ich freue mich, erneut die Rolle des Chairman und CEO zu übernehmen, während Graycliff seine wichtigsten Explorationsziele vorantreibt“, erklärte James Macintosh. Er fügte hinzu: „Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir das Shakespeare-Goldprojekt vorantreiben, und die Aufnahme von Steve Anderson wird uns bei den nächsten Entwicklungsphasen unterstützen.“

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    Verfasst von IRW Press
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    James Macintosh zum Chairman und CEO ernannt Graycliff_11-11-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 11. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) („Graycliff“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass James Macintosh, der …
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