🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    AfD-Politiker zieht Geheimdienst-Aussage zurück

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Keuter zieht Aussage zu Geheimdienstkontakten zurück
    • Ursprünglich sprach er von Kontakten zu Diensten
    • Fraktionsintern geriet Keuter dafür unter Druck
    AfD-Politiker zieht Geheimdienst-Aussage zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - In einer ungewöhnlichen Stellungnahme hat der stellvertretende AfD-Fraktionschef Stefan Keuter eine Äußerung über Kontakte zu russischen und amerikanischen Nachrichtendiensten zurückgezogen. "Weder ich noch andere Mitglieder der AfD-Fraktion haben Kontakte mit ausländischen Nachrichtendiensten. Meine diesbezügliche Aussage am 2. November 2026 auf einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag war ungewollt irreführend und sachlich unzutreffend", teilte er in einer von der Fraktion verbreiteten kurzen Erklärung mit.

    Anfang des Monats hatten AfD-Außenpolitiker im Bundestag, darunter Keuter, bei einer Pressekonferenz ihre Vorstellungen zum Umgang mit den USA und Russland in Positionspapieren präsentiert. Keuter sagte dabei, die AfD-Fraktion habe Kontakte ins US-Außenministerium und zu den Beratern von US-Präsident Donald Trump, aber auch ins Außenministerium Russlands und zur dortigen Präsidialadministration, "und natürlich auf beiden Seiten auch zu den angeschlossenen Nachrichtendiensten. Wir sind hier gut vernetzt, man begegnet uns hier auf Augenhöhe."

    "Hochverrat"-Warnung

    Ein Fraktionssprecher teilte auf Nachfrage mit, es sei damit zu rechnen, dass das Thema am Freitag im Bundestag bei der Beratung über die Reform der Nachrichtendienste eine Rolle spielen werde, daher habe Keuter "seine missverständliche Äußerung noch einmal klargestellt".

    Der Fraktionsvize war nach dpa-Informationen intern unter Druck geraten. Bei der AfD-Fraktionssitzung am Dienstag ging es wegen seiner Äußerung demnach hoch her. Keuter musste sich den Informationen zufolge unter anderem vom innenpolitischen Sprecher Gottfried Curio Kritik anhören, sinngemäß soll er gesagt haben: Mit der AfD wische man wegen solcher Sachen im Innenausschuss des Bundestags den Boden auf. Fraktionschef Tino Chrupalla soll sogar gewarnt haben, mit Äußerungen wie diesen könnte man sich den Vorwurf des Hochverrats einhandeln.

    Offen bleibt, wen oder was konkret Keuter mit seinen ursprünglichen Äußerungen gemeint haben könnte. "Es gibt keine Gespräche der Fraktion mit ausländischen Nachrichtendiensten", betonte der Sprecher./jr/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    AfD-Politiker zieht Geheimdienst-Aussage zurück In einer ungewöhnlichen Stellungnahme hat der stellvertretende AfD-Fraktionschef Stefan Keuter eine Äußerung über Kontakte zu russischen und amerikanischen Nachrichtendiensten zurückgezogen. "Weder ich noch andere Mitglieder der AfD-Fraktion haben …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     