AfD-Politiker zieht Geheimdienst-Aussage zurück

BERLIN (dpa-AFX) - In einer ungewöhnlichen Stellungnahme hat der stellvertretende AfD-Fraktionschef Stefan Keuter eine Äußerung über Kontakte zu russischen und amerikanischen Nachrichtendiensten zurückgezogen. "Weder ich noch andere Mitglieder der AfD-Fraktion haben Kontakte mit ausländischen Nachrichtendiensten. Meine diesbezügliche Aussage am 2. November 2026 auf einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag war ungewollt irreführend und sachlich unzutreffend", teilte er in einer von der Fraktion verbreiteten kurzen Erklärung mit.

Anfang des Monats hatten AfD-Außenpolitiker im Bundestag, darunter Keuter, bei einer Pressekonferenz ihre Vorstellungen zum Umgang mit den USA und Russland in Positionspapieren präsentiert. Keuter sagte dabei, die AfD-Fraktion habe Kontakte ins US-Außenministerium und zu den Beratern von US-Präsident Donald Trump, aber auch ins Außenministerium Russlands und zur dortigen Präsidialadministration, "und natürlich auf beiden Seiten auch zu den angeschlossenen Nachrichtendiensten. Wir sind hier gut vernetzt, man begegnet uns hier auf Augenhöhe."