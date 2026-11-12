MSI MGA und Red Bull schließen sich erneut zusammen, um neue Maßstäbe im globalen E-Sport zu setzen

BARCELONA, Spanien und LOS ANGELES, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit führender Anbieter von KI-PCs, Gaming-Lösungen und Hochleistungscomputern, gab die Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit Red Bull bekannt, einem globalen Pionier und Vorreiter im Bereich Action-Sport und E-Sport-Kultur. Sein führendes internationales Turnier, die MSI Gaming Arena (MGA), wird im Jahr 2026 offiziell als offizieller PC- und Laptop-Partner sowohl für die „Red Bull League of its Own" als auch für „Red Bull Home Ground" fungieren.

Angesichts hochintensiver internationaler Wettkämpfe bleiben kompromisslose Rechenleistung und Systemstabilität die zentralen Säulen, die die allgemeinen Veranstaltungsstandards und die Leistung der Spieler stützen.

Diese Zusammenarbeit geht über ein gewöhnliches Sponsoring hinaus: Durch die Kombination der hochmodernen Hardware-Ökosysteme von MSI mit der für Red Bull charakteristischen, immersiven Veranstaltungskultur soll die Partnerschaft das Erlebnis für Fans und Spieler gleichermaßen auf ein neues Niveau heben – und sicherstellen, dass jeder entscheidende Moment mit makelloser Ausführung präsentiert wird, ganz gleich, ob live in der Arena oder über weltweite Übertragungen.

„MSI und Red Bull teilen die gemeinsame Vision, Grenzen zu verschieben und den globalen E-Sport zu stärken", sagte Sam Chern, Vice President of Marketing bei MSI. „Wir sind stolz darauf, im Rahmen der MGA erneut mit Red Bull zusammenzuarbeiten. Durch unsere hochmodernen Hardware-Innovationen bleibt MSI dem Ziel verpflichtet, die ultimative Verarbeitungsstabilität und Leistung zu bieten, die Weltklasse-Athleten verlangen, und damit Fans weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bescheren."

Entwickelt für Spitzenleistungen im Wettkampf

Die im Jahr 2010 ins Leben gerufene MSI Gaming Arena (MGA) ist MSIs internationales Flaggschiff-E-Sport-Turnier, das der Würdigung der Leidenschaft und des Talents im Wettkampf-Gaming gewidmet ist. Durch den Einsatz seiner neuesten Produktpalette an KI-PCs, Hochleistungs-Desktops und Gaming-Laptops wird MSI die erforderliche Rechenleistung bereitstellen, um während beider Turniere intensive Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Turnier-Highlights

Red Bull League of its Own

Titel: League of Legends

Datum und Ort: 5. Dezember 2026 | Olympiaarena Badalona, Barcelona, Spanien

Überblick: Bei diesem eintägigen Showcase, das erstmals in Spanien stattfindet, tritt der Weltmeister von 2025, T1, angeführt von Faker, vor über 12.000 Zuschauern gegen die europäischen Spitzenmannschaften Movistar KOI, G2 Esports und Karmine Corp an.

Red Bull Home Ground

Titel: VALORANT

Datum und Ort: Online am 10. und 11. Dezember und am 12. und 13. Dezember Shrine Auditorium, Los Angeles

Überblick: Dieses hochkarätige VALORANT OFF//SEASON-Event, das erstmals an der US-Westküste stattfindet, versammelt 10 internationale Teams – darunter Sentinels, Fnatic, T1, G2, NRG, ZETA DIVISION, 100 Thieves und LOUD –, die um einen Preispool von 100.000 US-Dollar kämpfen.

Offizielles Partnerportal

https://www.msi.com/Landing/MGAxRedBull

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