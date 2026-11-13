Nebius-Aktie crasht nach den Zahlen: Neocloud unter Druck

Grund sind die neuen Prognosen. Der Umsatz 2026 dürfte nur am unteren Ende der bisherigen Spanne liegen, weil Kapazitäten von Drittanbietern später ans Netz gehen. Sie sollen erst im ersten Halbjahr 2027 verfügbar sein, die Verträge dahinter bestehen laut Nebius aber weiter. Die Marke von über 7 Milliarden US-Dollar annualisiertem Umsatz erreicht der Amsterdamer Konzern deshalb rund zwei Monate später.

Auf den Kurssprung folgt der Rücksetzer: Die Nebius -Aktie startet am Donnerstag mit einem Minus von 22 Prozent in den Handel und fällt auf den tiefsten Stand seit April. Damit ist der Kursgewinn von 15 Prozent vom Mittwoch komplett weg, als starke Zahlen des Rivalen CoreWeave den Sektor getragen hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schwerer wiegt für viele Anleger der Ausgabenplan. Die Investitionen 2026 steigen auf etwa 27 Milliarden US-Dollar, bisher waren 20 bis 25 Milliarden vorgesehen. Analysten hatten im Schnitt mit 22 Milliarden gerechnet, der Plan liegt also klar darüber. Für 2027 plant Nebius mit 40 bis 45 Milliarden US-Dollar, davon sollen 75 bis 85 Prozent über Kundenvorauszahlungen und besicherte Finanzierungen auf Basis bestehender Verträge gedeckt werden.

Operativ lief das Quartal bis Ende September gut: 981 Millionen US-Dollar Umsatz übertrafen die erwarteten 907,5 Millionen. Für 2027 stellt das Unternehmen 12 bis 13 Milliarden US-Dollar Erlös in Aussicht, vor Steuern soll bis Ende 2027 die Gewinnschwelle stehen.

Das Umfeld hilft nicht. KI-Titel gaben weltweit nach, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang wegen eines sich ausweitenden Skandals um seine Affären zurückgetreten ist. Finanzchefin Colette Kress übernimmt interimistisch. Dazu kommt die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren nach dem Erfolg der Demokraten bei den Midterms, auch in Staaten, die neuen Rechenzentren ablehnend gegenüberstehen.





Fazit



Nebius steht nach dem Kursrutsch von 22 Prozent unter Druck, und das Umfeld mit dem Nvidia-Rücktritt und der Regulierungssorge nach den Midterms macht es kaum leichter. Dem stehen ein Quartalsumsatz über den Erwartungen, intakte Verträge und eine Finanzierung, die 2027 zu 75 bis 85 Prozent abgesichert sein soll, gegenüber. Ob aus dem Rücksetzer ein anhaltender Abwärtstrend wird, dürfte sich daran entscheiden, wie schnell die verspäteten Kapazitäten ans Netz gehen und ob sich die Stimmung im KI-Sektor beruhigt.



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,52 % und einem Kurs von 146,6EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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