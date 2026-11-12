Börsenstart USA - 12.11. - US Tech 100 schwach -0,51 %

Der States 30 steht bei 52.477,37 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Amazon +2,78 %, Microsoft +1,31 %, Apple +1,03 %, McDonald's +0,95 %, Travelers Companies +0,90 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,65 %, Caterpillar -1,12 %, Goldman Sachs Group -0,97 %, IBM -0,85 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:34) bei 28.222,89 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Broadcom +4,04 %, SpaceX +3,53 %, Amazon +2,78 %, Qualcomm +2,78 %, O'Reilly Automotive +1,77 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -17,84 %, CoreWeave Registered (A) -8,65 %, Keurig Dr Pepper -6,16 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,01 %, SanDisk Corporation -5,10 %

Der States 500 steht bei 7.596,49 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Broadcom +4,04 %, Amazon +2,78 %, Qualcomm +2,78 %, Skyworks Solutions +2,38 %, Allstate +2,26 %

Flop-Werte: Corteva -17,39 %, Super Micro Computer -7,66 %, Keurig Dr Pepper -6,16 %, The Mosaic -5,25 %, SanDisk Corporation -5,10 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

