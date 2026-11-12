Nvidia brechen nach Huangs Rücktritt ein - Dow stabil

Hallo zusammen,
dann will ich doch auch mal wieder hier etwas beitragen. Und die
angenehme Ruhe etwas unterbrechen. Wir waren Anfang des Monats
für paar Tage (wieder) in Rumänien. Diesmal aber kein Urlaub
sondern ein Todesfall. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif Und da meine
Frau die einzige Verwandte ist mussten wir in den Westkarpaten so
einiges erledigen. Zum Glück haben wir einen guten Nachbarn (der
größte Unternehmer aus der Gegend) welcher uns viel geholfen hat.
Ansonsten hätte das nicht 3-4 Tage sondern mindestens 3-4 Wochen
gedauert.
Somit hab ich die Ereignisse der letzten Woche (Midterms) nur
nebenbei aus der Ferne verfolgt. Aber in Summe ist die Tendenz
weiterhin auf Long ausgerichtet; glücklich die welche nicht
hektisch versuchen, diese doch recht starken Ausschläge zum
Traden zu nutzen. Die letzten 14 Jahre bei mir war es nicht
verkehrt, Sitzfleisch zu haben und den Trend voll mitzunehmen.
Was aber natürlich nicht bedeutet dass ein Langfristinvestor nie
tätig werden muss:
Bei Orca Energy hätte ich natürlich gleich nach der
Sonderdividende verkaufen sollen. Aber ich dachte mir eventuell
gibt es vor Delisting nochmal eine fette Auszahlung - hatte da
die Klage nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis
@SteffensOnline.
Na gut, hab den Rest verkauft und inkl. Dividenden bleibt es doch
bei ca. 50% Gewinn. Thema abgehakt.
Ganz anders schaut die Situation bei GQG aus. Ich kann
mich nicht erinnern dass einer meiner Werte innerhalb von nicht
mal einem Jahr um 50-60% gefallen ist. Hab auch vor paar Tagen
die Reißleine gezogen; inkl. Dividenden und Steuererstattung
bleibt es bei ca. 400€ Miese. Schade, aber ich glaub ich werd das
überleben. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Vielleicht
haben wir gerade den Tiefpunkt erreicht; ist aber nicht mein Ding
ständig zu verbilligen und beten dass es gut geht.
Auch bei Allwyn wäre mir die Geduld fast ausgegangen. Die
Position ist ja auch nur noch am fallen.....Aber da ich schon vor
Jahren bei um die 12€ eingestiegen bin, bei 18 einen guten Teil
verkauft hab und auch die Dividenden stetig gesprudelt sind, gib
ich denen noch eine Chance. Mal schaun.
Interessant war auch der Kursverlauf von Japan Tobacco.
Auch die sind schon ewig im Depot und der Kurssprung der letzten
Monate hat mich etwas verwundert. Dass die in Russland aktiv sind
wusste ich zwar; aber nicht dass 25% vom Gewinn dort generiert
wird. Nun, die Aktie ist ja auch in etwas um diese 25% gefallen,
also schau ich mir die weitere Entwicklung an und hoffe, dass das
gröbste verarbeitet ist.
Da ich ja vor paar Wochen schon einen Teilverkauf bei Zwack
Unicum tätigte, war jetzt doch etwas Geld in der Kasse. Das
hab ich dazu genützt meine Erstposition Main Street,
gekauft bei ca. 45€, jetzt bei 50€ zu verdoppeln. Und dann hab
ich heute noch einen spontanen Kauf bei Chagee WKN A415NW
versucht. Chinesische Teehauskette, erst seit 2025 an der Börse,
schuldenfrei und mit regulärer netter DR von ca. 6%. Anlass
meines Kaufs war die heutige Ankündigung, dass im Dezember eine
Sonderdividende von ca. 13% gezahlt wird. Ihr kennt ja alle mein
Dilemma mit meiner Dezember-Statistik - somit kann ich die etwas
aufbessern. Wobei die Vierstelligkeit alleine damit noch nicht
save ist. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Aber vielleicht kommt mir ja noch eine Idee.
@LRS
schön wieder von Dir zu hören. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Läuft ja
anscheinend mehr als gut bei Dir; Glückwunsch. Bin ja selber auch
nicht mehr so hyperaktiv hier bei WO, aber Leute wie Du,
Provinzler, Bastian usw. zeigen recht deutlich, dass man auch nur
mit sporadischen Postings trotzdem gut an der Börse fahren kann.
Hab manchmal den Eindruck dass die User welche hier nonstop von 5
bis 23Uhr posten und das an sieben Tage die Woche, im Endeffekt
auch nicht besser (oder evtl. sogar schlechter) performen als
ihr. Wenn man sich täglich hunderte Artikel, Podcasts, Postings
und YT-Videos reinzieht verliert man bestimmt den Blick fürs
Große Ganze. Darum gilt auch für mich: manchmal ist weniger mehr.
OK, dann Grüße und bis nächstes Jahr im Herbst!!! Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Zum Schluss noch eine ganz nette Geschichte: wie Ihr ja alle
wisst hab ich eine schöne Betriebsrente von meinem alten
Arbeitgeber. Eigentlich müsste ich jeden Tag eine Kerze für den
lieben Heinz Kaeppel anzünden, welcher damals ein sehr sozial
eingestellter Firmeninhaber war und diese Idee ins Leben gerufen
hat. Als wir vor paar Jahren outsourced wurden (an einen
Spediteur) wurde auch die Betriebsrente an die Allianz
ausgelagert. Eigentlich wurde uns gesagt dass der Betrag jedes
Jahr um 0,5% steigen soll (und wer liest da auch 10-15 Seiten
Kleingedrucktes im Vertrag)?? Vor 2 Wochen dann die große
Überraschung: ab 30.11. wird die Garantierente wie üblich
ausbezahlt, aber zusätzlich auch eine Gewinnbeteiligung von ca.
50% auf diesen Betrag. Bin fast vom Stuhl gefallen....Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Aber immerhin
bin ich jetzt um eine Erkenntnis reicher: ich hab da einen tollen
Hedge gegen steigende Zinsen, also egal wie es läuft kann ich
entspannt bleiben. btw, die Gewinnbeteiligung läuft jetzt erstmal
ein Jahr, danach wird natürlich neu kalkuliert. Fazit: läuft in
Augsburg. 👍
Schönen Tag allerseits
Timburg