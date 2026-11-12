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    Nvidia brechen nach Huangs Rücktritt ein - Dow stabil

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • Huangs Rücktritt ließ Nvidia-Aktien stark fallen
    • Chipverluste zogen andere KI-Aktien mit nach unten
    • Nasdaq verlor zunächst, Dow lag leicht im Plus
    Aktien New York - Nvidia brechen nach Huangs Rücktritt ein - Dow stabil
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Kursverluste zogen auch andere Papiere aus der KI-Branche mit nach unten. Zudem strichen Anleger hier auch Kursgewinne nach den teils prozentual zweistelligen Gewinnen am Vortag ein.

    Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 1,5 Prozent in den Handel, grenzte die Verluste aber rasch ein und lag zuletzt noch mit 0,5 Prozent im Minus bei 28.232 Punkten. Nvidia belastete das Börsenbarometer, denn mit einem Indexgewicht von gut neun Prozent ist die Aktie der drittschwerste Titel hinter Apple und Microsoft , deren Kurse leicht zulegten.

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    Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 52.508 Punkten moderat im Plus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 7.598 Punkte nach./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 324,1 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,30 %/+166,60 % bedeutet.





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