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    Corteva bricht am dritten Verlusttag in Folge ein

    Das bewegt die Anleger

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    Die Corteva-Aktie stürzt heute um 17,30 % ab und verliert damit deutlich stärker als der States 500.

    Das bewegt die Anleger - Corteva bricht am dritten Verlusttag in Folge ein
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Die Verlustserie bei Corteva setzt sich am dritten Handelstag in Folge fort. Einen konkreten Auslöser für den Kurssturz gibt es nicht. Auf Monatssicht büßt die Aktie des Saatgut- und Pflanzenschutzkonzerns damit 18,54 % ein.

    Corteva aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Corteva damit auf -2,84 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corteva Aktie damit um -11,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Corteva +12,26 % gewonnen.

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    Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

    Informationen zur Corteva Aktie

    Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 667 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,85 Mrd.EUR € wert.

    Corteva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,22 %
    1 Monat -18,54 %
    3 Monate -2,84 %
    1 Jahr +13,19 %
    Stand: 12.11.2026, 16:00 Uhr

    Die Aktie von Corteva erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,30 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,71 %.

    Corteva Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Corteva Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Corteva Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Corteva

    -22,85 %
    -10,61 %
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    -3,41 %
    +12,16 %
    +59,08 %
    +55,76 %
    +145,02 %
    ISIN:US22052L1044WKN:A2PKRR
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