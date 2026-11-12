Siemens-Energy-Aktie: Das Kaufsignal ist jetzt zum Greifen nahe!

Ungeachtet der jüngsten Kursflaute hat sich Siemens Energy in den vergangenen Tagen stark erholen können, gegenüber dem Jahrestief bei rund 111 Euro wurden rund 19 Prozent gut gemacht. Damit ist die Bilanz für den Monat zwar noch immer negativ, doch die Chancen auf einen erfolgreichen Jahresendspurt steigen dank eines immer näher rückenden Kaufsignals, wie der Blick in den Chart zeigt:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch ist der Abwärtstrend intakt ...

Übergeordnet befindet sich die Siemens-Energy-Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, mittelfristig haben allerdings die Bären das Ruder übernommen. Seit dem im April erzielten Allzeithoch bei rund 195 Euro liegt ein Abwärtstrend vor, welcher durch einen etwa 30 Euro breiten Trendkanal bestimmt wird.

Während Ausbrüche nach unten rasch gekauft wurden, gab es bislang keine nennenswerten Anstrengungen zur Oberseite. Auch der jüngste Versuch, den Trendkanal zu verlassen scheiterte, womit auch die 50-Tage-Linie als Widerstand bestätigt wurde. Schwache technische Indikatoren vervollständigten das Bild und verliehen dem Abwärtstrend bislang Nachhaltigkeit.

... aber die Lage beginnt bereits sich aufzuhellen

Doch die jüngste Erholungsrallye hat Bewegung in die lange schwierige Ausgangslage der Aktie gebracht. Zwar zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) ebenso wie der unterhalb der Nulllinie liegende Trendstärkeindikator MACD einen unverändert intakten Abwärtstrend an, doch die Signallage beginnt sich aufzuhellen.

In beiden technischen Indikatoren ist es zu ersten Higher Lows und damit zu bullishen Divergenzen gekommen. Gleichzeitig hat der RSI die überverkaufte Zone verlassen, was nachlassenden Gegenwind anzeigt, während sich der MACD zumindest über seine Signallinie verbessert hat, was den Verlust von Abwärtsmomentum belegt.

Gleichzeitig bewegt sich die Aktie mit großen Schritten auf den Widerstand bei 135 Euro zu, wo auch die 50-Tage-Linie verläuft. Kann diese nach den zuletzt erfolglosen Versuchen überwunden werden, würde das ein erstes prozyklisches Kaufsignal bedeuten, womit sich auch die Chancen darauf, die Abwärtstrendoberkante erneut zu attackieren, erheblich verbessern würden.

Bestätigung steht allerdings noch aus

Ein erfolgreicher Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal wäre als klar bullish zu interpretieren, weil es dadurch im langfristigen Chart zu einer gewaltigen Bullenflagge kommen würde. Der nächste Widerstandsbereich läge dann zwischen 150 und 155 Euro.

Noch ist eine fortgesetzte Rallye bis hierhin allerdings Spekulation, denn das Chartbild ist insgesamt noch als bearish zu bewerten. Wer dem potenziellen Kaufsignal vorgreift und bereits jetzt einsteigt, tut das also noch klar antizyklisch – und sollte sich dementsprechend mit einem Stopp-Loss im Bereich von 110 Euro absichern, da neue Jahrestiefs weitere Schwäche nach sich ziehen dürfte und die Aktie den Ausbruch nach unten riskieren würde.

Fazit: Auch die Bewertung wird zunehmend attraktiv

Während es mit Blick in den Chart noch zu früh ist, bereits eine Trendwende auszurufen, verbessern sich die Aufwärtschancen auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung.

Für 2026 ist Siemens Energy zwar noch mit einem vergleichsweise hohen KGVe von rund 32 bewertet, doch dank weiter steigender Unternehmensgewinne, wie sie nach den am Mittwoch vorgelegten Zahlen zu erwarten sind, könnte das Gewinnvielfache für 2027 auf 21,6 sinken. Das wäre mit Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis sowie die zu erwartende Cashflow-Rendite von fast 8 Prozent ein vertretbarer Wert.

Vor allem gegenüber dem direkten Konkurrenten GE Vernova verfügt Siemens Energy über unschätzbare Bewertungsvorteile – dessen Aktie bringt es auf Forward-KGVs von 51,4 und 31,0. Sollte Siemens Energy das Kaufsignal daher gelingen, können Anlegerinnen und Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten wieder zugreifen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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