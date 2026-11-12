Cision stellt KI-gestützte Cision Intelligence vor, damit Marken Entwicklungen früher erkennen und sicherer handeln können

CHICAGO, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Consumer- und Media-Intelligence sowie Kommunikationstechnologie, hat heute Cision Intelligence vorgestellt. Die neue Lösung verbindet spezialisierte KI mit der umfassenden Datenbasis, dem Fachwissen und den Technologien des gesamten Cision-Portfolios. Sie soll Marken dabei unterstützen, Veränderungen früher zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dafür bündelt Cision Intelligence diese Stärken in einer zentralen, agentenbasierten und dialogorientierten Nutzererfahrung. Die ersten Funktionen stehen über Cision MCP zur Verfügung, zunächst für Brandwatch Consumer Research.

Cision Intelligence basiert auf einer gemeinsamen KI-Grundlage, die zentral entwickelt und auf die gesamte Lösungspalette von Cision sowie auf unterstützte externe Tools und Agenten ausgeweitet wurde. Verbesserungen können dadurch allen Produkten und unterstützten Tools zugutekommen, die auf dieser Grundlage basieren. So profitieren Kunden unabhängig von ihrer Arbeitsumgebung von denselben intelligenten Funktionen. Mit zunehmendem Funktionsumfang können Teams relevante Fragestellungen untersuchen, Zusammenhänge besser verstehen und gewonnene Erkenntnisse direkt in ihren bestehenden Tools in konkrete Maßnahmen umsetzen.

„Die Kunden wollen verstehen, wie sich die Märkte verändern, was das für ihr Geschäft bedeutet und was sie als Nächstes tun sollen", sagte Guy Abramo, Geschäftsführer von Cision. „Cision Intelligence bringt unser Fachwissen in eine dialogorientierte Nutzererfahrung ein, die ihnen hilft, diese Fragen zu beantworten. Unser Ziel ist, die gesamte Bandbreite des Informations- und Analyseangebots von Cision überall dort zugänglich zu machen, wo Kunden Entscheidungen treffen, und ihnen so mehr Klarheit und Sicherheit beim Handeln zu geben."

Der erste Zugang erfolgt über Cision MCP, eine von Cision entwickelte Schnittstelle auf Basis des offenen Model Context Protocol (MCP). Sie ermöglicht es KI-Tools und -Agenten, auf vertrauenswürdige Daten und Dienste zuzugreifen. Die erste Version verbindet Kunden mit Agenten von Brandwatch Consumer Research und integriert so Verbraucher-Insight in unterstützte Tools und Arbeitsabläufe. Cision plant, den Zugriff zeitnah auf seine anderen Lösungen auszuweiten, indem im Laufe der Zeit Produktagenten hinzugefügt und umfassendere vernetzte Arbeitsabläufe entwickelt werden.