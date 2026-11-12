Strom und Gas für Stadtwerke-Kunden in Potsdam bald teurer

POTSDAM (dpa-AFX) - Zum neuen Jahr planen die Stadtwerke Potsdam eine Anhebung der Preise für Strom, Gas und Fernwärme. Für Durchschnittshaushalte sollen die Kosten um bis zu 7,6 Prozent steigen, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte. "Ursache sind vor allem deutlich gestiegene Beschaffungskosten an den Energiemärkten, beim Strom zusätzlich höhere Netzentgelte und gesetzliche Umlagen."

Laut der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) soll der Arbeitspreis für Strom im Grundversorgungstarif von 33,91 auf 36,39 Cent pro Kilowattstunde steigen. Das entspricht einem Anstieg von etwa 7,3 Prozent. Der Grundpreis pro Jahr steigt demnach von 121,08 Euro auf 128,20 Euro.