Ölpreise legen etwas zu - Trump dämpft Erwartungen auf Iran-Einigung
- Trumps Absage an ein Iran-Abkommen ließ Ölpreise steigen
- Brent stieg um 0,60 Prozent auf 93,39 US-Dollar
- Mehr Förderung trifft auf gedämpfte Nachfrage
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 93,39 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 0,60 Prozent.
Die Erwartung einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs ist zuletzt wieder gesunken. Der Ölpreis stieg, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.
Auch der Iran hatte zuletzt die Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Konfliktes gedämpft. Der Iran werde "kein einziges Atom" an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, hatte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen bereits am Mittwoch gesagt. Dies ist eine der Hauptforderungen der USA bei den Verhandlungen.
Der Brent-Preis ist in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise jedoch seit Anfang November deutlich belastet, auch wenn sich die Preise an den vergangenen Tagen stabilisierten. Zudem nahmen die Energieexporte aus dem Persischen Golf zu.
Vor den Trump-Aussagen waren die Ölpreise noch zeitweise etwas gefallen. Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, teilte dem Ölkartell Opec mit, dass seine Produktion im Oktober um 26 Prozent auf eines der höchsten Monatsniveaus seit Jahren gestiegen sei. Auch der Irak gab bekannt, dass er seine Förderung auf ein Kriegshoch gesteigert habe.
Der Produktionsanstieg verdeutlicht den Erfolg der Saudis und anderer Exporteure aus dem Nahen Osten bei der Wiederherstellung der Lieferströme trotz des ungelösten Konfliktes. Das gestiegene Angebot macht sich auf den Märkten zu einer Zeit bemerkbar, in der der Verbrauch weiterhin gedämpft ist. Laut Händlern sind an den physischen Märkten erste Anzeichen eines Überschusses erkennbar./jsl/la/he
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Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
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Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.