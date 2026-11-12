Britischer Premier kündigt neue Russland-Sanktionen an

DUBLIN (dpa-AFX) - Großbritannien verhängt Sanktionen gegen weitere russische Ölunternehmen. Das kündigt Premierminister Andy Burnham der Downing Street zufolge beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin an. Dazu gehören Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte, den Ölkonzern Slavneft sowie das arktische Öl- und Gas-Flaggschiffprojekt des Konzerns Rosneft.

Burnham will demnach das Treffen der fast 50 Länder dafür nutzen, um den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin zu erhöhen, damit dieser die laufenden Verhandlungen ernst nimmt. "Die Friedensgespräche zur Ukraine sind vorangekommen, aber jetzt ist nicht die Zeit für Selbstzufriedenheit - wir müssen den Druck auf Russland weiter erhöhen, damit es einem vollständigen und sofortigen Waffenstillstand zustimmt", sagte Burnham einer Mitteilung der Downing Street zufolge.