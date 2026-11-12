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    Britischer Premier kündigt neue Russland-Sanktionen an

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    Für Sie zusammengefasst
    • London sanktioniert weitere russische Ölunternehmen
    • Burnham will den Druck auf Putin weiter erhöhen
    • US-Unterhändler informieren Selenskyj und Europäer
    Britischer Premier kündigt neue Russland-Sanktionen an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DUBLIN (dpa-AFX) - Großbritannien verhängt Sanktionen gegen weitere russische Ölunternehmen. Das kündigt Premierminister Andy Burnham der Downing Street zufolge beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin an. Dazu gehören Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte, den Ölkonzern Slavneft sowie das arktische Öl- und Gas-Flaggschiffprojekt des Konzerns Rosneft.

    Burnham will demnach das Treffen der fast 50 Länder dafür nutzen, um den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin zu erhöhen, damit dieser die laufenden Verhandlungen ernst nimmt. "Die Friedensgespräche zur Ukraine sind vorangekommen, aber jetzt ist nicht die Zeit für Selbstzufriedenheit - wir müssen den Druck auf Russland weiter erhöhen, damit es einem vollständigen und sofortigen Waffenstillstand zustimmt", sagte Burnham einer Mitteilung der Downing Street zufolge.

    Witkoff und Kushner fliegen von Moskau nach Dublin

    Die Ukraine und Russland haben diese Woche unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkte Gespräche über ein Ende des Krieges geführt. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner trafen heute den russischen Präsidenten, um unter anderem auf eine direkte Teilnahme der Europäer bei künftigen Verhandlungen zu pochen. Putin bekräftigte indes seinen unnachgiebigen russischen Gebietsforderungen an die Ukraine.

    Die Dynamik der Verhandlungen müsse man nun nutzen "und einen Weg nach vorn finden", sagte Burnham. Witkoff und Kushner sollen nach dem Gespräch mit Putin weiter nach Dublin fliegen, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Europäer zu informieren. Dort beraten heute beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft die Staats- und Regierungschefs unter anderem über die Ukraine. Zur EPG gehören neben den EU-Staaten auch Großbritannien, die Ukraine, Moldau sowie mehrere Staaten des Westbalkan und des Kaukasus./pba/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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    Britischer Premier kündigt neue Russland-Sanktionen an Großbritannien verhängt Sanktionen gegen weitere russische Ölunternehmen. Das kündigt Premierminister Andy Burnham der Downing Street zufolge beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin an. …
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