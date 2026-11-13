Trump will Amerikas Tafelsilber verkaufen – es geht um Billionen

Erstmals seit der Verkauf 1976 fast vollständig gestoppt wurde, hat die US-Regierung den Verkauf von Bundesland offiziell zu einem strategischen Ziel erklärt. Das Innenministerium kündigte in seinem neuen Strategieplan für die nächsten vier Jahre an, den staatlichen Landbesitz zu reduzieren. Bundesstaaten, Kommunen und indigene Stammesregierungen sollen die Möglichkeit erhalten, Grundstücke zu erwerben. Ob auch Privatpersonen oder Unternehmen direkt zum Zuge kommen könnten, lässt der Strategieplan offen. Eine spätere Weiterveräußerung an private Investoren wird ebenfalls nicht ausdrücklich ausgeschlossen.

Die USA sind mit mehr als 40 Billionen US-Dollar verschuldet, die Zinskosten explodieren. Nun will Präsident Donald Trump einen Teil des gewaltigen staatlichen Landbesitzes verkaufen. Es geht um Flächen im Wert von potenziell mehreren Billionen US-Dollar. Doch hinter dem Vorstoß steckt offenbar weit mehr als die Suche nach zusätzlichen Staatseinnahmen.

Die Dimensionen sind gewaltig. Die US-Bundesregierung besitzt rund 640 Millionen Acres Land, umgerechnet 2,59 Millionen Quadratkilometer. Das entspricht etwa 28 Prozent der gesamten Landesfläche. Allein das Innenministerium verwaltet rund 480 Millionen Acres. Welche Flächen verkauft werden sollen, zu welchen Preisen und in welchem Umfang, lässt die Regierung allerdings offen. Offiziell sollen die Verkäufe dazu dienen, Verwaltungskosten zu senken und die staatlichen Ressourcen auf besonders bedeutende Gebiete zu konzentrieren.

Besonders groß ist der staatliche Landbesitz im Westen der USA. Dort gehören teilweise mehr als die Hälfte der Flächen dem Bund. Innenminister Doug Burgum betrachtet die riesigen Ländereien einschließlich ihrer Öl-, Gas- und Mineralvorkommen als Teil der amerikanischen Vermögensbilanz. Ihren Wert beziffert er auf mehrere Billionen US-Dollar.

Tatsächlich ergibt bereits eine einfache Modellrechnung astronomische Summen. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums lag der durchschnittliche Wert amerikanischer Agrarflächen einschließlich der zugehörigen Gebäude 2026 bei rund 4.500 US-Dollar je Acre (gut 4.000 Quadratmeter). Würde man diesen Durchschnitt auf die gesamten 640 Millionen Acres Bundesland übertragen, ergäbe sich ein theoretischer Vermögenswert von rund 2,9 Billionen US-Dollar.

Allerdings sind große Teile des Bundesbesitzes Wüsten, Gebirge, Wälder oder Schutzgebiete. Der durchschnittliche Agrarflächenwert ist deshalb kein realistischer Verkaufspreis für sämtliche staatlichen Grundstücke. Doch die Rechnung zeigt auch, wie begrenzt das finanzielle Potenzial selbst eines hypothetischen vollständigen Verkaufs wäre: Allein die Zinsen auf die gewaltigen Schulden der USA belaufen sich aktuell auf etwa 1,1 Billionen US-Dollar pro Jahr. Die Erlöse würden also gerade einmal für gut zweieinhalb Jahre reichen.

Die Staatsschulden beliefen sich Ende September auf 40,2 Billionen US-Dollar. Allein im vergangenen Haushaltsjahr kamen rund 2,5 Billionen US-Dollar hinzu. Das Haushaltsdefizit betrug etwa zwei Billionen US-Dollar. Ob der Schuldenabbau tatsächlich ein zentrales Motiv für die neuen Landverkäufe ist, hat die Regierung im Strategieplan nicht erwähnt.

Wirtschaftlich könnten die Verkäufe dennoch erhebliche Auswirkungen haben. Bereits im Frühjahr 2025 hatten das Innenministerium und das Wohnungsbauministerium angekündigt, ungenutzte Bundesflächen für den Wohnungsbau erschließen zu wollen. Besonders am Rand wachsender Städte wie Las Vegas oder Phoenix könnten entsprechende Grundstücke wertvoll sein.

Hinzu kommen Rohstoffvorkommen. Die Trump-Regierung will die heimische Förderung von Öl, Gas und kritischen Mineralien ausweiten. Der Strategieplan sieht deshalb auch Grundstückstausche und neue Nutzungsmöglichkeiten vor. Der Bund müsste diese Flächen allerdings nicht zwangsläufig verkaufen. Einnahmen aus Förderrechten, Pachten und anderen Nutzungsvereinbarungen könnten ebenfalls zusätzliche Mittel einbringen.

Politisch könnte das Vorhaben auf erhebliche Hindernisse stoßen. Schon 2025 wollte der republikanische Senator Mike Lee den Verkauf von bis zu 3,2 Millionen Acres Bundesland ermöglichen. Nach heftigen Protesten, auch innerhalb der Republikanischen Partei, wurde der Vorstoß zurückgezogen.

Nun kündigt der demokratische Senator Martin Heinrich, der voraussichtlich im kommenden Jahr den Energieausschuss im Senat übernehmen wird, Widerstand an. Auch der republikanische Abgeordnete und frühere Innenminister Ryan Zinke lehnt großflächige Landverkäufe ab. Hinzu kommen rechtliche Beschränkungen. Nicht sämtliche Bundesflächen dürfen überhaupt verkauft werden. Für weitreichende Änderungen könnte die Regierung auf die Zustimmung des Kongresses angewiesen sein.

Damit bleibt offen, wie viel von Amerikas gewaltigem staatlichen Landvermögen tatsächlich auf den Markt kommen könnte. Während die Regierung wirtschaftliche Chancen und geringere Verwaltungskosten sieht, fürchten Kritiker den dauerhaften Verlust öffentlichen Eigentums, eine Beschneidung der Nationalparks und den Verkauf besonders schöner Landschaftsteile an Vermögende.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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