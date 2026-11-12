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    Potsdams größtes Klinikum will Personal einsparen

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    Für Sie zusammengefasst
    • EVB will rund 250 Vollzeitstellen einsparen
    • Natürliche Fluktuation soll Kündigungen vermeiden
    • EVB bittet Stadt wegen drohendem Engpass um Hilfe
    Potsdams größtes Klinikum will Personal einsparen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    POTSDAM (dpa-AFX) - Das Klinikum Ernst von Bergmann (EVB), das größte Potsdamer Krankenhaus, will Personalkosten in der Größenordnung von rund 250 Vollzeitstellen einsparen. Die Klinikspitze gibt als Hauptgrund das Sparpaket für Krankenkassen an. "Wir können den Großteil der rund 4.000 Arbeitsplätze sichern", teilte Geschäftsführer Tomislav Gmajnic mit. Das Klinikum müsse aber 2027 rund zehn Millionen Euro bei den Personalkosten einsparen, das entspräche rund 250 Vollzeitkräften. Vor allem das Beitragsstabilisierungsgesetz stelle das Klinikum vor riesige Herausforderungen.

    Das EVB will die Kürzungen möglichst ohne Entlassungen umsetzen. Die Pläne bedeuteten "keinesfalls", dass 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Haus verlassen müssten, sagte Gmajnic. Das Klinikum könne derzeit betriebsbedingte Kündigungen "nicht vollständig ausschließen". Aber: "Unser Ziel ist es, die Einsparungen durch möglichst sozialverträgliche Maßnahmen zu erreichen".

    Klinik setzt auf natürliche Wechsel

    Das Klinikum will auf Leasingpersonal verzichten sowie auf Kündigungen in der Probezeit und die natürliche Fluktuation setzen. Wenn jemand selbst kündige, Ärztinnen und Ärzte ihre Facharztausbildung abschließen oder Mitarbeiter in Rente gingen, werde geprüft, ob eine Nachbesetzung tatsächlich erforderlich sei, sagte Co-Geschäftsführer Christian Unzicker.

    Auch im ärztlichen Dienst, der Verwaltung und der Logistik seien Änderungen geplant. Die Geschäftsführer stellten ihre Pläne am Mittwoch beim Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung vor.

    Klinikum: Liquiditätsengpass droht

    Dem kommunalen Klinikum droht nach eigener Ansicht ein Liquiditätsengpass. Die Geschäftsführer baten die Stadt um Hilfe. Im Oktober hatte Oberbürgermeisterin Noosha Aubel der "Märkischen Allgemeinen" gesagt, sie habe mit Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke (SPD) auch darüber gesprochen, "ob Teilprivatisierungen eine Option sein können". Das ist allerdings umstritten.

    Die Krankenhausreform hatte bereits Spuren hinterlassen: Das Klinikum bietet seit August keine Orthopädie und Gefäßchirurgie mehr an. Beides übernahmen das St. Josefs-Krankenhaus und die Oberlinklinik in Potsdam. Das St. Josefs-Krankenhaus schloss Neurologie sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die das Bergmann-Klinikum übernahm. Als Grund der Schließungen gaben beide Kliniken die Krankenhausreform an, die eine Spezialisierung vorsieht.

    Ein Teil der Krankenhäuser in Brandenburg ist ohnehin in finanziell schwieriger Lage. Die Einsparungen der Bundesregierung werden die Not einer Umfrage der Unternehmensberatung Roland Berger zufolge unter Klinikchefs noch vergrößern./vr/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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