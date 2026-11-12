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    Zugstrecke Obertraubling-Passau bald wieder befahrbar

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sanierung der Strecke nach Passau endet planmäßig
    • Regionalzüge fahren ab 13. Dezember wieder regulär
    • Fernzüge nach Wien rollen ab 28. Dezember wieder
    Zugstrecke Obertraubling-Passau bald wieder befahrbar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PASSAU/OBERTRAUBLING (dpa-AFX) - Zugpendler in Ostbayern können aufatmen: Die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Obertraubling (Landkreis Regensburg) und Passau soll planmäßig abgeschlossen werden. Das bedeutet nach DB-Angaben, dass ab 13. Dezember Regionalzüge und der Güterverkehr weitgehend regulär fahren. Fernverkehrszüge zwischen Nürnberg und Wien sollen ab dem 28. Dezember wieder rollen. Vorerst werden die Züge durch Busse ersetzt.

    Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgen noch technische Sicherheitsüberprüfungen, ehe die Strecke freigegeben werden kann. 114 der vorgesehenen 120 Kilometer Gleise sind demnach bereits erneuert worden, hinzu kommen 130 von 140 Weichen sowie 808 von 811 Oberleitungsmasten.

    Regionalzüge sollen zwischen Regensburg beziehungsweise Obertraubling und Plattling zunächst im Stundentakt sowie zwischen Plattling und Passau planmäßig fahren. Die Gäubodenbahn zwischen Geiselhöring und Straubing/Bogen werde voraussichtlich ab Ende Februar den Verkehr aufnehmen können.

    Wie läuft der Fernverkehr?

    Der Fernverkehr zwischen Nürnberg und Wien verkehrt den Angaben nach bis einschließlich 27. Dezember weiter mit Umstieg über München. Die Züge der ICE-Linie Dortmund-Köln-Frankfurt-Nürnberg-Passau-Wien fahren dadurch nur zwischen Dortmund und Nürnberg. Reisende nach Wien können ab München mit den alle zwei Stunden verkehrenden Railjet-Zügen fahren. Auch die Nightjets von Hamburg und Amsterdam nach Wien werden über Salzburg umgeleitet. Einzelne ICE zwischen Nürnberg und Regensburg verkehren weiterhin. Zusätzlich setzt die DB täglich vier ICE-Zugpaare (Hin- und Rückfahrt) zwischen München und Wien ein./fuw/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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