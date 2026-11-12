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    TecDAX am 12.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - TecDAX am 12.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz insgesamt ordentlicher Zahlen. Der Nettogewinn stieg, blieb aber unter den Erwartungen. Einige sehen den RSI bei 16 als Zeichen einer starken Überverkauftheit und betrachten die Aktie bei einem KGV von etwa 13 als günstig; andere nutzten Kurse unter 40 beziehungsweise um 43,50 Euro zum Einstieg oder Nachkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ottobock eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: -8,73 %
    Platz 2
    Performance 1M: +21,63 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge trotz solider Q3-Zahlen. Gute Ergebnisse gelten als eingepreist, Großaufträge als wichtigste Kurstreiber. Positiv diskutiert werden 10 % mehr Gesamtleistung, 23 % höheres bereinigtes EBITDA und der gestiegene Auftragsbestand. Dem stehen Kritik an Liquiditätsabfluss und Ergebnisqualität sowie Sorgen um die RFA-Finanzierung nach Verschiebung des Erststarts auf 2027 gegenüber. Berenbergs Kaufempfehlung mit Kursziel 358 Euro ist ebenfalls Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 3
    Performance 1M: -24,32 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 4
    Performance 1M: -30,01 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Volatilität der Siltronic-Aktie. Einige sehen um 50 Euro eine mögliche erste Einstiegsgelegenheit; zugleich werden Kurse unter 40 Euro und eine Unterstützung bei 36 Euro für möglich gehalten. Die weitere Entwicklung wird auch von der internationalen Chipbranche abhängig gemacht.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,66 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 6
    Performance 1M: -30,51 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,62 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 8
    Performance 1M: +11,95 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 9
    Performance 1M: +17,03 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,52 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 11
    Performance 1M: -17,33 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 12
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 13
    Performance 1M: -12,85 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von Infineon und die Frage nach weiteren Einstiegschancen. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen von Kapazitätserweiterungen sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Mehrere Anleger erwarten langfristig höhere Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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