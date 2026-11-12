TecDAX am 12.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang trotz insgesamt ordentlicher Zahlen. Der Nettogewinn stieg, blieb aber unter den Erwartungen. Einige sehen den RSI bei 16 als Zeichen einer starken Überverkauftheit und betrachten die Aktie bei einem KGV von etwa 13 als günstig; andere nutzten Kurse unter 40 beziehungsweise um 43,50 Euro zum Einstieg oder Nachkauf.