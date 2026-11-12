TecDAX am 12.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,73 %
Performance 1M: +21,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: -24,32 %
Tagesperformance: -4,24 %
Performance 1M: -30,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,07 %
Performance 1M: +4,66 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: -30,51 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: -2,62 %
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: +11,95 %
Tagesperformance: +2,90 %
Performance 1M: +17,03 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -4,52 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -17,33 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: -8,00 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -12,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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