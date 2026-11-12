Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 12.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von Infineon und die Frage nach weiteren Einstiegschancen. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen von Kapazitätserweiterungen sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Mehrere Anleger erwarten langfristig höhere Kurse.