Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 12.11.2026
Top & Flop
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nokia
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 2
Performance 1M: -19,23 %
Performance 1M: -19,23 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 3
Performance 1M: +11,86 %
Performance 1M: +11,86 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
DANONE
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 5
Performance 1M: +18,39 %
Performance 1M: +18,39 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 7
Performance 1M: -12,85 %
Performance 1M: -12,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von Infineon und die Frage nach weiteren Einstiegschancen. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen von Kapazitätserweiterungen sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Mehrere Anleger erwarten langfristig höhere Kurse.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 8
Performance 1M: +3,51 %
Performance 1M: +3,51 %
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