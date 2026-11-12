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    Nvidia-Talfahrt geht weiter - Chef Huang tritt zurück

    AKTIE IM FOKUS 4

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    Für Sie zusammengefasst
    • Huangs Rücktritt lässt Nvidia-Aktie stark fallen
    • Finanzchefin Colette Kress übernimmt kommissarisch
    • Affären und China-Risiken belasten Nvidia weiter
    AKTIE IM FOKUS 4 - Nvidia-Talfahrt geht weiter - Chef Huang tritt zurück
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    (neu: Huangs Rücktritt, weitere Details und aktueller Kurs)

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch weiter nach unten gedrückt. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere an der Nasdaq-Börse zur Handelseröffnung ab. Zuletzt betrug der Verlust allerdings nur noch 5,4 Prozent.

    Der langjährige Nvidia -Chef ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.

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    Huang hatte am Wochenende zugegeben, seine Ehefrau betrogen zu haben. Zuvor war in Medienberichten die Rede von einem engen Verhältnis zu einer Frau gewesen, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Mitte der Woche folgten Berichte über eine weitere Affäre, diesmal mit einer Top-Managerin von Nvidia. Bei Verhältnissen von Chefs mit ihnen untergeordneten Managern greifen US-Verwaltungsräte gewöhnlich hart durch.

    "Gefährliche Liebschaften", kommentierte Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank die Affären und kappte seinen fairen Wert der Nvidia-Aktie von 320 auf 215 Dollar. Sein Anlageurteil "Kaufen" behielt er jedoch bei. Zudem geht er davon aus, dass die USA die Sanktionen für den Export von KI-Chips nach China verschärfen werden.

    Die Sorgen vor einer Führungskrise hatten die Talfahrt der bereits Anfang Oktober unter Druck geratenen Aktie beschleunigt. Seit der Höchstmarke von gut 243 Dollar haben die Papiere in nicht einmal sechs Wochen ein Drittel eingebüßt. Doch auch wenn die einstige Marktkapitalisierung von knapp 6 Billionen Dollar inzwischen auf rund 4,2 Billionen Dollar zusammengeschrumpft ist, bleibt die KI-Koryphäe weiterhin eines der weltweit wertvollsten Unternehmen./bek/jsl/he

    NVIDIA

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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,93 % und einem Kurs von 149,1 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,69 %/+167,38 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Vorwürfe zu China-Exportbeschränkungen und einen möglichen Führungswechsel bei NVIDIA. Diskutiert werden zudem die KI-Nachfrage und Parallelen zur Dotcom-Blase. Einige Anleger kaufen unter 160 Euro zu und erwarten starke Quartalszahlen, während andere auf fallende Kurse setzen. Als entscheidend gilt auch der Ausblick für 2027/28.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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