Gea-Chef geht im kommendern Jahr - Aktie rutscht ab
- Stefan Klebert scheidet 2027 auf eigenen Wunsch aus
- Gea ernennt Klaus Stojentin zum neuen Vorstandschef
- Börsenkurs reagiert negativ auf Kleberts Abschied
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea bekommt bald einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der seit Februar 2019 an der Spitze stehende Konzernlenker Stefan Klebert werde sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 28. April im kommenden Jahr niederlegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit.
Das Unternehmen hat mit Klaus Stojentin einen Nachfolger für den 61-Jährigen gefunden. Dieser ist bislang Chef der Sparte für den Bau von Produktionsanlagen unter anderem für die Lebensmittel-, Getränke- und Molkereindustrie (Nutrition Plant Engineering). Sie ist eine der beiden Hauptbereiche von Gea.
An der Börse wurde der Abschied Kleberts negativ aufgenommen. Der Kurs sank nach Veröffentlichung der Nachricht um bis zu fünf Prozent auf 69,40 Euro, nachdem er zuvor noch auf das Rekordhoch von 74,45 Euro gestiegen war. In der Amtszeit Kleberts hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Der Börsenwert liegt derzeit bei mehr als elf Milliarden Euro. Seit September 2025 ist die Aktie im Dax gelistet./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 69,85 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -3,06 %/+14,04 % bedeutet.
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