27 000 Punkte sehen und fallen – Gewinnmitnahmen und Nvidia-Nervosität

Der plötzliche Abgang des „Nvidia-Gesichts“ Huang drückte nicht nur die Aktie des Halbleiterherstellers zweitweise prozentual zweistellig ins Minus, sondern strahlt auch auf andere KI- und Technologiewerte ab. Gerade in einer Branche, deren Bewertungen stark von langfristigen Wachstumserwartungen abhängen, lösen solche Unsicherheiten schnell größere Kursbewegungen aus.

Der Sprung über die psychologisch wichtige Schwelle könnte kurzfristig etwas zu ambitioniert gewesen sein. Es wurden Gewinne mitgenommen, auch weil zunächst die Spekulationen und am Nachmittag dann auch die Bestätigung über den Führungswechsel beim KI-Highflyer Nvidia für Nervosität im Gesamtmarkt sorgten.

Hinzu kommen erneut steigende Renditen an den internationalen Staatsanleihemärkten. Sie rücken die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger. Höhere Anleiherenditen verteuern die Finanzierung für Unternehmen und machen festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien attraktiver. Nach der kräftigen Rally am Aktienmarkt reagieren die Investoren auf diese Entwicklung besonders empfindlich. Die Börsen werden damit gleich von zwei Seiten unter Druck gesetzt: durch neue Unsicherheiten im Technologiesektor und die Rückkehr der Zinsrisiken.

Eine wichtige Stütze bleiben dagegen die nachlassenden Energiepreise. Sie verringern den Kostendruck für Unternehmen, verbessern die Kaufkraft der Verbraucher und könnten mittelfristig zu einer Entspannung der Inflation beitragen. Damit verhindern sie zumindest bislang, dass sich die Gewinnmitnahmen zu einer breiteren Verkaufswelle ausweiten. Auch die fundamentale Ausgangslage für den deutschen Aktienmarkt bleibt grundsätzlich konstruktiv.

Dafür sprechen insbesondere die heute veröffentlichten Quartalszahlen von Siemens, Merck, Münchener Rück und Allianz. Sie lieferten weitere Argumente für die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung und zeigten, dass die Gewinnentwicklung vieler deutscher Großunternehmen weiterhin auf einem soliden Fundament steht. Die Anleger haben damit durchaus Gründe, an ihren generell positiven Erwartungen festzuhalten. Allerdings dürften viele dieser guten Nachrichten nach dem jüngsten Rekordlauf bereits in den Kursen enthalten sein.

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