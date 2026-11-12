Günther beharrt auf Stromsteuer-Senkung für alle

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Bundesregierung zur Senkung der Stromsteuer aufgefordert. "Die Senkung der Stromsteuer für alle muss jetzt kommen - für sämtliche Unternehmen genauso wie für die privaten Haushalte", sagte der CDU-Politiker am Nachmittag in Kiel. "Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich gemeinsam dafür ausgesprochen. Daran halten wir fest." Strom müsse für alle dauerhaft bezahlbarer werden.

Die schwarz-rote Koalition hat bisher keine Finanzierung für die maßgeblich von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vorangetriebene Senkung der Stromsteuer für alle gefunden. Ganz vom Tisch ist das Thema demnach aber nicht: Theoretisch könnten Union und SPD die für eine Senkung auf das europäische Mindestmaß nötigen rund 5,4 Milliarden morgen bei der Haushaltsbereinigungssitzung noch gegenfinanzieren.