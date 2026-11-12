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    Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt

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    Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt
    Foto: Kien Fan Cesar Hung Sam - stock.adobe.com

    Die IPC-basierte Plattform kombiniert die Logix-Steuerung mit Edge-Computing und der Unterstützung für containerisierte Anwendungen

    MILWAUKEE, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung seiner LogixEdge-Controller bekannt gegeben. Die neue Industrie-Steuerungsplattform ermöglicht es Herstellern, Systemarchitekturen zu vereinfachen und die softwaredefinierte Automatisierung zu beschleunigen. Sie kombiniert Logix-Steuerung, Edge-Computing und containerisierte Anwendungen auf einer einzigen IPC-basierten Plattform. So können Hersteller mithilfe von LogixEdge-Controllern Automatisierungs- und Software-Workloads im Produktionsbetrieb bereitstellen und verwalten.

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    Rockwell Automation Introduces LogixEdge Controllers for Software-Defined Automation

    Da industrielle Umgebungen zunehmend vernetzt sind, suchen Hersteller nach neuen Wegen, um Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) zu verbinden und so wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne die Komplexität zu erhöhen. Die LogixEdge-Controller wurden aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach Architekturen entwickelt, die sowohl eine deterministische Steuerung als auch die Bereitstellung moderner Softwareanwendungen unterstützen. LogixEdge-Controller ermöglichen den Betrieb von Steuerungs- und Softwareanwendungen auf einer gemeinsamen Plattform. Dadurch ist weniger separate Hardware erforderlich und Automatisierungs-, Visualisierungs- und digitale Anwendungen lassen sich flexibler und näher an den Produktionsprozessen bereitstellen.

    Durch den Einsatz containerisierter Anwendungen und moderner Software-Management-Praktiken können Hersteller Software über verteilte Betriebsabläufe hinweg konsistenter bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Bereitstellungszeit zu verkürzen, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und eine anpassungsfähigere Automatisierungsinfrastruktur zu schaffen.

    „Die industrielle Automatisierung entwickelt sich von hardwarezentrierten Architekturen zu softwaredefinierten Systemen, die einfacher bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren sind", sagt Stefano Schiavella, Produktmanager bei Rockwell Automation. „LogixEdge-Controller vereinen Logix-Steuerung und moderne Rechenfunktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Dies bietet Herstellern größere Flexibilität und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Systemkomplexität bei."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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    Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt Die IPC-basierte Plattform kombiniert die Logix-Steuerung mit Edge-Computing und der Unterstützung für containerisierte AnwendungenMILWAUKEE, 12. November 2026 /PRNewswire/ - Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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