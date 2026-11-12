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    Skyworks Solutions klettert auf 52-Wochen-Hoch - im Monat 18,49 % im Plus

    Auf Höhenflug

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    Skyworks Solutions springt um 6,33 % nach oben und dreht damit ein zwischenzeitliches Minus von 1,45 % ins Plus.

    Auf Höhenflug - Skyworks Solutions klettert auf 52-Wochen-Hoch - im Monat 18,49 % im Plus
    Foto: adobe.stock.com

    Ein neues 52-Wochen-Hoch und der vierte Gewinntag in Folge prägen den Handel bei Skyworks Solutions. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 53,4-Fache des gesamten Vortags. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser sind nicht erkennbar; mit Qualcomm und Broadcom legen auch andere Chipaktien deutlich zu.

    Skyworks Solutions Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.11.2026

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Skyworks Solutions Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +37,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um +10,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,49 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +48,69 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um +0,11 %. Skyworks Solutions entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

    Skyworks Solutions entwickelt und fertigt analoge und Hochfrequenzchips für Smartphones, IoT, Autos und Industrie. Kernprodukte sind Leistungsverstärker, Filter und integrierte Funkmodule. Das Unternehmen zählt zu den führenden RF-Anbietern; Apple ist ein wichtiger Kunde. Konkurrenten sind Broadcom, Qorvo und Murata. Stärken liegen in hochintegrierten, energieeffizienten Funklösungen und einem breiten Technologieportfolio.

    Es gibt 235 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,51 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Skyworks Solutions erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,65 %, über 10 Jahre bei 0,96 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,96 %. Broadcom notiert im Plus, mit +5,36 %. NIO verliert -4,97 % NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Minus, mit -6,59 %.

    Börsenstart USA - 12.11. - US Tech 100 schwach -0,51 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,81 %
    1 Monat +18,49 %
    3 Monate +37,20 %
    1 Jahr +35,93 %
    Stand: 12.11.2026, 17:00 Uhr

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    Ob die Skyworks Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Skyworks Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Skyworks Solutions

    +6,31 %
    +14,05 %
    +22,02 %
    +40,38 %
    +39,91 %
    -0,61 %
    -41,58 %
    +19,92 %
    +219,66 %
    ISIN:US83088M1027WKN:857760
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