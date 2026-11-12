Aktien heute: Nebius und Ottobock brechen ein, AMD legt zu

Mit einem Minus von 18,19 Prozent auf 115,61 Euro verzeichnet Nebius den stärksten Rückgang unter den hier betrachteten Aktien. Auf Monatssicht verliert der Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter 41,16 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Plus von 59,70 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Einbruch gibt es zunächst nicht.

Am 12.11.2026 stehen heftige Verluste einzelner Aktien einem nur leicht bewegten Marktumfeld gegenüber. Der US Tech 100 gewinnt 0,27 Prozent, der DAX steigt um 0,17 Prozent und der TecDAX verliert 0,32 Prozent. Besonders deutlich fallen Nebius und Ottobock. Auf der Gewinnerseite stehen mehrere Chipwerte. Für Aufmerksamkeit sorgt zudem der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum steht der hohe Finanzierungsbedarf im Mittelpunkt. Diskutiert wird, ob erwartete Vorauszahlungen tatsächlich fließen und die installierte Rechenleistung rasch genügend Cashflow erwirtschaftet. Einige Teilnehmer halten den Abverkauf für überzogen. Andere betonen Finanzierungs- und Vertrauensrisiken. Die Diskussion zeigt damit eine deutliche Spaltung zwischen Zuversicht und Skepsis.

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Nebius Group Registered (A): 115,61€ (-18,19 %)

Ottobock: Gewinnanstieg verhindert den Einbruch nicht

Ein höherer Gewinn schützt Ottobock nicht vor einem deutlichen Kursverlust. Der Prothesenhersteller spürt zunehmend komplexe Verfahren für Kostenerstattungen. In Westeuropa dauert es dadurch länger, bis sich die bestehende Patientennachfrage im Umsatz niederschlägt. Die Aktie fällt um 16,46 Prozent auf 39,45 Euro.

Damit summiert sich der Rückgang innerhalb einer Woche auf 18,73 Prozent. Im Forum überwiegt Unverständnis über das Ausmaß des Abschlags. Mehrere Teilnehmer bewerten die Zahlen grundsätzlich positiv und halten die Reaktion für überzogen. Zugleich wird darauf verwiesen, dass der Nettogewinn hinter der Markterwartung zurückbleibt.

Ottobock: 39,45€ (-16,46 %)

OHB: Gewinnrückgang belastet nach kräftigem Anstieg

Bei OHB trifft ein Gewinnrückgang auf einen zuletzt stark gestiegenen Aktienkurs. Das Papier des Raumfahrtkonzerns verliert 7,74 Prozent auf 194,90 Euro. Trotz eines Wochenminus von 13,01 Prozent bleibt die Monatsbilanz mit 21,63 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 66,88 Prozent.

Die Forendiskussion fällt gemischt aus. Positiv bewerten Teilnehmer die Wachstumsperspektiven, den gestiegenen Auftragsbestand und die Eigenkapitalquote. Kritische Stimmen hinterfragen dagegen die Entwicklung der Bankguthaben und des Ergebnisses sowie den Fortschritt einzelner Satellitenprojekte. Andere sehen gute Zahlen bereits im Kurs berücksichtigt und erwarten stärkere Impulse vor allem durch neue Großaufträge.

OHB: 194,90€ (-7,74 %)

CoreWeave: Starke Quartalsentwicklung, schwankender Kurs

CoreWeave übertrifft im dritten Quartal die eigene Prognose klar und verweist auf kräftig steigende Preise. Die Aktie gibt dennoch um 6,31 Prozent auf 51,53 Euro nach. Auf Wochensicht steht weiterhin ein Plus von 21,27 Prozent, auf Monatssicht dagegen ein Minus von 30,85 Prozent. HSBC bleibt gegenüber dem Papier skeptisch.

In der Community dominiert die Debatte über die starken Kursschwankungen. Skeptische Teilnehmer sehen eher technische Erholungen innerhalb eines Abwärtstrends als einen stabilen Aufschwung. Hohe Verschuldung und Kapitalbedarf bleiben zentrale Einwände. Dem stehen positive Einschätzungen zur Nachfrage nach KI-Rechenleistung gegenüber. Mögliche Folgen der Unsicherheit bei Nvidia für die Finanzierung werden ebenfalls diskutiert, bleiben aber eine Einschätzung der Teilnehmer.

CoreWeave Registered (A): 51,53€ (-6,31 %)

Keurig Dr Pepper: Deutlicher Rücksetzer nach Monatsplus

Bei Keurig Dr Pepper steht ein Tagesverlust von 5,04 Prozent auf 32,86 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anbieter von Kaffeesystemen und Erfrischungsgetränken bleibt auf Monatssicht mit 14,16 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 36,55 Prozent.

Keurig Dr Pepper: 32,86€ (-5,04 %)

Verbio: Gewinnsprung trifft auf hohe Erwartungen

Höhere Margen im Biodiesel- und Bioethanolgeschäft bescheren Verbio zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026/2027 einen kräftigen Gewinnanstieg. Der Quartalsumsatz steigt von 438,2 Millionen Euro auf 533,6 Millionen Euro. Beim EBITDA richtet sich der Blick auf das obere Ende der Prognose. Die Aktie verliert trotzdem 4,20 Prozent auf 25,35 Euro.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um die Erwartungen. Ein Teil der Teilnehmer begrüßt die als konservativ empfundene Prognose, rückläufige Investitionen und die Perspektiven neuer Werke. Andere halten dagegen, dass selbst das obere Prognoseende deutlich unter zuvor im Forum geäußerten Erwartungen liegt. Die positive operative Entwicklung und der fallende Kurs sorgen entsprechend für kontroverse Bewertungen.

Verbio: 25,35€ (-4,20 %)

HENSOLDT: Forum diskutiert Belastung durch die Branche

Ob HENSOLDT zusammen mit anderen Rüstungswerten zu stark abgestraft wird, ist das zentrale Thema im Forum. Teilnehmer verweisen auf die Schwäche anderer Branchenunternehmen. Zugleich betonen einige die Unterschiede zwischen dem Sensoranbieter und konventionellen Rüstungsproduzenten. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der heutigen Kursbewegung ist damit nicht belegt.

Die Aktie verliert 4,12 Prozent auf 79,32 Euro. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Auf Monatssicht bleibt ein Plus von 4,66 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt das Papier 8,94 Prozent.

HENSOLDT: 79,32€ (-4,12 %)

TeamViewer: Streit um eine mögliche Bodenbildung

Der Abwärtstrend bei TeamViewer setzt sich fort. Die Aktie des Fernwartungsanbieters fällt um 4,03 Prozent auf 4,8560 Euro. Innerhalb eines Monats beträgt der Verlust 30,51 Prozent. Einen neuen konkreten Auslöser gibt es zunächst nicht.

In der Diskussion auf wallstreetONLINE gehen die Einschätzungen zu einer möglichen Bodenbildung auseinander. Skeptische Teilnehmer fordern nach der im Forum thematisierten Gewinnwarnung belastbare Geschäftszahlen statt positiver Managementaussagen. Optimistische Stimmen setzen auf eine Rückkehr des Wachstums im kommenden Jahr. Auch die Rolle des Aufsichtsrats und der Einfluss des Streubesitzes werden kritisch erörtert.

TeamViewer: 4,8560€ (-4,03 %)

Rheinmetall: Verluste summieren sich weiter

Bei Rheinmetall weiten sich die Verluste aus. Der Kurs sinkt um 3,58 Prozent auf 778,10 Euro. Auf Wochensicht verliert die Aktie 18,45 Prozent, seit Jahresbeginn 50,44 Prozent. Neue unternehmensbezogene Nachrichten liegen zunächst nicht vor.

Die Stimmung im Forum ist angespannt. Im Mittelpunkt stehen die Suche nach charttechnischem Halt und die Frage, ob die Bewertung nach dem Rückgang bereits attraktiv erscheint. Langfristige Erwartungen an steigende Verteidigungsausgaben treffen auf Zweifel an deren Finanzierbarkeit und Verbindlichkeit. Die Einschätzungen zum weiteren Kursverlauf bleiben stark umstritten.

Rheinmetall: 778,10€ (-3,58 %)

MicroStrategy: MSCI-Ausschluss rückt in den Fokus

Der beschlossene Ausschluss durch MSCI belastet das Umfeld von Strategy. Für das Bitcoin- und Softwareunternehmen stehen damit mögliche milliardenschwere Verkäufe im Raum. Die Aktie verliert 3,14 Prozent auf 106,13 Euro. Das Wochenminus erreicht 18,77 Prozent, der Monatsverlust 24,83 Prozent.

Auch im Forum steht die Entscheidung im Mittelpunkt. Die jüngste Diskussion greift den beschlossenen Ausschluss auf. Zuvor geäußerte Einschätzungen, Strategy bleibe enthalten, stehen dazu im Widerspruch. Eine einheitliche Bewertung der Folgen zeichnet sich nicht ab.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A): 106,13€ (-3,14 %)

AMD: Quantencomputer-Einstieg und kräftiges Kursplus

AMD steigt bei einem Quantencomputerpionier ein und erweitert damit sein Engagement über das bisherige Chipgeschäft hinaus. Gleichzeitig sorgt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang für Aufmerksamkeit im Halbleitersektor. AMD entwickelt unter anderem Prozessoren und KI-Beschleuniger und konkurriert dabei mit Nvidia.

Die Aktie legt um 4,70 Prozent auf 527,75 Euro zu. Auf Wochensicht beträgt der Gewinn 22,14 Prozent, seit Jahresbeginn 181,40 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum werden die Turbulenzen beim Wettbewerber als mögliche Chance für AMD eingeordnet. Ein gesicherter Zusammenhang mit dem heutigen Kursplus lässt sich daraus nicht ableiten.

Advanced Micro Devices: 527,75€ (+4,70 %)

Broadcom: Erholung nach längerer Korrektur

Die Erholung bei Broadcom setzt sich fort. Der Halbleiter- und Softwareanbieter gewinnt 4,63 Prozent auf 328,45 Euro. Innerhalb einer Woche steigt die Aktie damit um 16,35 Prozent. Auf Monatssicht fällt das Plus mit 1,02 Prozent deutlich kleiner aus.

Der jüngste Kursanstieg folgt auf eine längere Korrektur. Ein neuer konkreter unternehmensbezogener Auslöser für das heutige Plus ist nicht erkennbar. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang prägt zugleich die Aufmerksamkeit für den Chipsektor.

Broadcom: 328,45€ (+4,63 %)

Qualcomm: Wochengewinn wächst deutlich

Qualcomm gewinnt 4,59 Prozent auf 165,49 Euro und baut damit das Wochenplus auf 16,99 Prozent aus. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor. Der Entwickler von Snapdragon-Prozessoren und Mobilfunktechnik liegt auf Monatssicht 2,82 Prozent und seit Jahresbeginn 10,66 Prozent im Plus.

Qualcomm: 165,49€ (+4,59 %)

PVA TePla: Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten

Nach deutlichen Verlusten auf Wochen- und Monatssicht erholt sich PVA TePla um 3,87 Prozent auf 27,36 Euro. Das Wochenminus beträgt weiterhin 10,39 Prozent, der Monatsverlust 17,33 Prozent.

Der Anlagenbauer veröffentlicht eine Korrektur seiner Stimmrechtsmitteilung vom 9. November. Ein Zusammenhang mit dem heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 18,16 Prozent im Plus.

PVA TePla: 27,36€ (+3,87 %)

Eckert & Ziegler: Positive Stimmung begleitet den Anstieg

Zufriedenheit mit den Geschäftszahlen prägt die Forendiskussion zu Eckert & Ziegler. Teilnehmer begrüßen die Ergebnisse und den bestätigten Ausblick. Positiv beurteilen sie zudem die Margen und die Marktstellung des Isotopenspezialisten. Auch der Kursverlauf stärkt die Zuversicht.

Die Aktie gewinnt 3,05 Prozent auf 14,375 Euro. Damit steigt das Monatsplus auf 17,03 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Minus von 5,87 Prozent. Ein konkreter neuer unternehmensbezogener Auslöser für die heutige Bewegung ist zunächst nicht erkennbar.

Eckert & Ziegler: 14,375€ (+3,05 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Einzelwerten. Gewinnsteigerungen reichen bei Ottobock und Verbio nicht für Kursgewinne. Zugleich setzen AMD, Broadcom und Qualcomm ihre Erholung auf Wochensicht fort, während Nebius besonders stark verliert.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.