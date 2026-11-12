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    Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern steht

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig führt neue rot-rot-grüne Regierung in MV
    • Das Kabinett wird etwa zur Hälfte ausgetauscht
    • SPD, Linke und Grüne besetzen die Ressorts
    Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern steht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl steht die neue rot-rot-grüne Regierung in Mecklenburg-Vorpommern unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Kabinett wird etwa zur Hälfte ausgetauscht. Fünf Minister - einer davon parteilos - und den Chef der Staatskanzlei stellt die SPD, zwei die Linke, und einen Ministerprosten bekommen die Grünen. Fünf Ressortchefs sind Frauen, fünf Männer.

    Der dienstälteste Minister Deutschlands bleibt seinem Metier treu: Till Backhaus ist seit 1998 im Amt und wird auch der künftigen Landesregierung als Agrarminister angehören. Der SPD-Politiker errang überregionale Bekanntheit während der gescheiterten Rettungsaktion des Buckelwals Timmy.

    Die SPD übernimmt außerdem das Finanzministerium (Carola Voß), das Bildungsministerium (Stefanie Drese), das Innenministerium (Christian Pegel) und stellt den Chef der Staatskanzlei (Heiko Geue). Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung geht an den parteilosen Wolfgang Blank. Die Linke stellt den Justizminister (Michael Noetzel) und die Ministerin für Soziales, Arbeit und Gesundheit (Kerstin Mieth). Die Grüne Claudia Müller wird Energie- und Umweltministerin.

    Schwesig soll am kommenden Montag als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden. Vorher müssen SPD, Linke und Grüne noch auf Parteitagen den Koalitionsvertrag absegnen./rew/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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